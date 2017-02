Le vin de la semaine: un sauvignon blanc de caractère

Notre chroniqueuse explore les vignobles de la Nouvelle-Zélande depuis quelques semaines. Pendant tout le mois de février, elle vous propose ses découvertes du bout du monde.

Restée coopérative depuis sa création en 1998, Tohu est la plus importante entreprise viticole de propriété maorie. Le groupe Kono, qui chapeaute Tohu, élabore du vin dans les régions de Gisbourne et de Hawkes Bay, dans l’île du Nord et tout au nord de l’île du Sud, dans Marlborough et Nelson. Leurs deux cuvées vendues au Québec sont toujours impeccables.

Les amateurs de sauvignons blancs parfumés trouveront leur bonheur avec ce 2015, qui s’avère toutefois plus sec et plus subtil que la moyenne régionale. Nerveux, agrémenté de parfums d’agrumes et de thé vert, doté d’une longueur appréciable et d’un caractère affirmé. Voyons-y un trait de l’héritage maori.