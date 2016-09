Le vin de la semaine: une rareté volcanique

La vie est trop courte pour fréquenter l’ennui, surtout dans son verre. Chaque semaine, Nadia Fournier vous fait découvrir les vins qui l’emballent.

À quelques centaines de kilomètres au large du Maroc et du Sahara Occidental, les îles Canaries profitent d’une multitude de micro-climats propices à la viticulture. Lanzarote est la plus orientale des îles Canaries et son vignoble est de loin le plus spectaculaire avec ses paysages quasi lunaires.

Là-bas, les vignes centenaires de malvasia volcanica, une variété unique aux Canaries, poussent dans des fosses entourées de murets qui les protègent des bourrasques de vent chargé de poussière volcanique. Le vin qu’en tire Ignacio Valderas, au domaine Los Bermejos, est tout à fait remarquable.

Parfaitement sec, comme son nom l’indique, il est nettement moins parfumé que la plupart des vins de malvoisie sur le marché. Il déploie au nez comme en bouche des notes très minérales qui rappellent la poussière de roche et laisse en finale une sensation saline, pour ne pas dire salée, qui appelle un second verre. Une curiosité à découvrir!