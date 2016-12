Les gins nouveaux sont arrivés!

Depuis 18 mois, sept nouveaux gins québécois sont apparus sur les étagères et un autre s’y ajoutera sous peu. Aromatisés au panais, aux champignons forestiers, à base d’algues ou d’épices de la forêt boréale, ils rivalisent d’originalité pour séduire les consommateurs.

«Nous sommes d’irréductibles Gaulois, car c’est difficile de faire de l’argent quand tu reçois à peine 8 dollars pour une bouteille vendue 40 dollars. Nous voulons être en mesure de vendre sur les lieux de production, comme c’est possible de le faire partout dans le reste du Canada et aux États-Unis, pour nous permettre d’attirer les touristes et de faire un meilleur profit. Nous aimerions aussi recevoir une aide gouvernementale pour aider à l’émergence de l’industrie des microdistilleries.»

– Stephan Ruffo, président de l’Association des microdistilleries du Québec et copropriétaire des Distillateurs subversifs