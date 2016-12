L’essor du tourisme collaboratif

Fondé à l’origine sur l’échange, le partage, l’entraide et la rencontre authentique de l’autre, le tourisme collaboratif a engendré une foule de plateformes Web sur la planète voyages. Celles-ci se multiplient à la vitesse grand V, catalysées par de nouvelles générations de voyageurs soucieux d’obtenir plus en payant moins (ou rien du tout), mais aussi par des particuliers qui cherchent à arrondir leurs fins de mois.

Ainsi, le site SideStory.co permet de découvrir des aspects peu connus ou des endroits difficilement accessibles des villes (comme l’intérieur de certaines résidences privées) en compagnie de photographes, de chefs ou de designers.

En France, Covoiture-Art met en relation les covoitureurs en fonction de leurs affinités culturelles, qu’ils aient envie de visiter un château, un musée ou une galerie en région. Dans un proche registre, Meetup.com permet à des personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt (randonnée, photographie, langues étrangères, etc.) d’organiser sorties et rencontres.

Dans le milieu du plein air, Skicovoiturage.ca met en contact skieurs et automobilistes, tandis que Spinlister.com et GearCommons.com annoncent vélos, skis, planches de surf et autre équipement sportif en location ou offerts par des particuliers.

Trocdestrains.com et Trocdesvols.com permettent d’échanger des billets de train ou d’avion, selon certaines conditions, alors que les plus fortunés peuvent partager la location d’un jet privé grâce à Cojetage.com.

Côté gastronomie, EatWith.com réunit autour d’une table particuliers et chefs dans plus de 200 villes, et EatFeastly.com permet d’organiser des repas avec des cuistots, émergents ou pas, qui désirent mettre en valeur divers aspects de leur talent.

Sur le Vieux Continent, Viensmangeralamaison.fr donne l’occasion de «partager des moments de convivialité gastronomique aux quatre coins de la France», tandis que Voulezvousdiner.com fait de même à l’échelle mondiale, et que Colunching.com réunit à table des convives qui ont des champs d’intérêt communs: art, santé, mode, environnement, mais aussi finance, entrepreneuriat, droit et tutti quanti.

On peut enfin être hébergé gratuitement chez un particulier au moyen du site de Talktalkbnb.com, en échange de cours de langue, ou faire garder son chien pendant les vacances, grâce à l’un des 30 000 volontaires inscrits à DogVacay.com. Où s’arrêtera l’éventail des services offerts? Difficile à dire: ils sont sur une folle lancée…