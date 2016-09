De la poutine par la poste!

Les Français et les Belges en mal d’exotisme peuvent préparer chez eux une «vraie délicieuse poutine comme au Québec», grâce à un entrepreneur français qui livre à domicile tous les ingrédients nécessaires à sa confection.

Son site, lapoutine.fr, propose des «kits de découverte» de la poutine pour quatre personnes, soit des sachets de sauce St-Hubert et du cheddar en grains — qu’un fromager français a appris à produire —, livrables par la poste pour 13,95 euros (20 dollars). Frites non comprises.

Et la sauce prend! Le chiffre d’affaires de cette boutique en ligne croît de 30 % par an depuis son lancement, en 2012, affirme son propriétaire, Christophe Cussigh-Denis. À ce jour, le commerce a livré plus de 3 000 kits. Les vrais mordus peuvent même prendre un abonnement annuel: un ensemble à poutine pour quatre personnes livré chaque semaine pour 199 euros (292 dollars).

Faute d’arriver à satisfaire ses envies de poutine en France, la compagne québécoise de l’entrepreneur a eu l’idée de lancer ce site, raconte-t-il. Sa clientèle se compose essentiellement d’Européens qui ont craqué pour ce plat lors d’un séjour au Québec.