Prendre son vélo pour prendre l’avion

Le controversé projet d’agrandissement de l’aéroport Heathrow, à Londres, comporte un élément fort intéressant : une éventuelle piste cyclable permettant d’y accéder, rapporte le Telegraph.

Selon la responsable de ce projet, Emma Gilthorpe, elle-même cycliste, l’initiative entraînerait le rattachement des installations aéroportuaires au réseau cyclable londonien, et permettrait ainsi aux passagers qui le souhaitent d’enfourcher leur bécane pour attraper un vol.

Même s’il est déjà possible de pédaler pour gagner le deuxième aéroport le plus achalandé du monde, le parcours demeure quelque peu périlleux et ne permet pas de rejoindre toutes les aérogares.

L’aménagement d’une piste cyclable spécialement dédiée encouragerait donc les cyclistes à laisser leur voiture à la maison ou à ne pas prendre un taxi, ce qui désengorgerait le réseau routier, déjà saturé. Car la décision du gouvernement britannique d’autoriser l’agrandissement d’Heathrow est assortie de conditions, dont celle de s’assurer que 55 % des passagers se rendront à l’aéroport autrement qu’en voiture.

Bien que le projet d’expansion s’accompagne d’un plan de prolongement d’une ligne de métro existante, celle-ci ne pourrait suffire à elle seule à la demande. En outre, pas moins de 16 500 employés de l’aéroport habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail, une distance aisément franchissable à vélo.

Enfin, l’utilisation du vélo par des milliers d’employés et de passagers contribuerait à diminuer la pollution atmosphérique, la qualité de l’air ambiant d’Heathrow étant déjà en deçà des normes minimales.

Ailleurs dans le monde, certains aéroports sont déjà accessibles à vélo (comme celui de Copenhague), disposent de pistes cyclables reliant les aérogares entre elles (comme à Vancouver) ou sont dotés d’un réseau permettant aux passagers de s’entraîner ou d’aller prendre l’air entre deux vols.