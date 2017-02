Qui a peur des États-Honnis de Trump?

Le président Trump est en poste depuis moins d’un mois que déjà, l’industrie du tourisme aux États-Unis en souffre. En début de semaine, certains experts étaient même en mesure de chiffrer ces pertes à 185 millions de dollars.

Bien sûr, les ressortissants des sept pays ciblés par le «travel ban» de Trump demeurent refroidis par ce décret, même s’il a été annulé par les tribunaux. Mais ils ne forment qu’une infime partie (0,1 %) des voyageurs internationaux aux États-Unis.

En fait, ce qui fait plus mal au tourisme, c’est le message d’antipathie et de fermeture qu’envoie ce décret à la planète entière, ainsi que toute l’incertitude qui entoure les formalités d’entrée aux États-Unis dans les mois à venir.

Depuis le 27 janvier, date de l’adoption du «muslim ban», les demandes d’information sur les vols à destination des États-Unis accusent une baisse de 6 à 17 % sur certains métamoteurs de recherche.

Pour leur part, de nombreux Français remettent en question leurs projets de voyages aux États-Unis, notamment par choix, parce qu’ils sont contre les méthodes racistes et xénophobe du président Trump. La Presse rapporte aussi que bon nombre de Québécois demeureront au Québec, l’été prochain, notamment pour protester contre les politiques du nouveau président.

Outre tout ce qui précède, plusieurs voyageurs en ont contre la possibilité de laisser un agent des douanes états-unienne avoir accès aux données personnelles de leur téléphone ou à leur compte Facebook, Twitter ou Instagram. Cette éventualité, annoncée par le secrétaire à la Sécurité intérieure John Kelly, est d’ailleurs partiellement mise en œuvre à l’égard d’une quarantaine de pays.

Dans les faits, le message a aussi été reçu par certains douaniers dépourvus de discernement, comme en fait foi le refoulement de cette Québécoise d’origine marocaine, la semaine dernière, au poste frontalier de Philipsburg, ou celui de cet athlète né au Québec de parents marocains, refoulé à Stanstead après des heures d’interrogatoire, et ce sans explications.

En agissant de la sorte, Trump nuit à l’une des plus prolifiques industries de son pays: en 2016, le tourisme international a entraîné des dépenses de 246 milliards de dollars aux États-Unis. «C’est plus que l’exportation d’automobiles [152 milliards $], l’agriculture [137 milliards $] et les produits pétroliers [97 milliards $]», a rappelé au magazine Forbes Adam Sacks, président de la firme de consultants Tourism Economics.

Du reste, des voix s’élèvent pour boycotter tantôt les États-Unis, tantôt l’empire Trump – largement touristique –, que ce soit par la voix de célébrités comme Magic Johnson ou par le lancement d’une application capable d’indiquer quelle entreprise distribue les produits reliés à la famille Trump.

Tout ceci se déroule dans un contexte économique où le dollar américain est déjà en hausse par rapport à bien des devises, ce qui rend les États-Unis encore moins attrayants pour bien des voyageurs. En conséquence, plusieurs experts prévoient pour les années à venir rien de moins qu’une période de vaches maigres pareille à celle qui a suivi les attentats du 11 septembre, si rien n’est fait pour renverser la tendance.

On pourrait croire que les États-Unis s’en sortiront toujours grâce au tourisme intérieur, comme l’a fait l’Afrique du Sud, du temps de l’apartheid: honni par une partie de la communauté internationale, le pays avait développé ses infrastructures et son industrie touristique grâce à l’achalandage de sa propre population. Mais en l’espèce, bon nombre d’États-Uniens (potentiellement la moitié de la population, celle qui n’a pas voté pour Trump) pourrait avoir envie de prendre l’air à l’étranger, cet été.

À cet égard, le Canada se dirige vraisemblablement vers une année touristique record. Avant même les frasques de Trump, le pays à l’unifolié avait la cote; l’été prochain, il y a donc de fortes chances pour que bien des États-Uniens traversent la frontière nord pour leurs vacances, vu la faiblesse du dollar et l’attrait du pays, en ce 150e anniversaire de la Confédération. Sans compter que la perspective de visiter si aisément un pays plus progressiste que le leur risque de les attirer davantage.

Mais il y a plus: l’industrie du tourisme de congrès, dont les événements s’organisent longtemps à l’avance, et où les participants proviennent souvent de plusieurs horizons culturels et ethniques, boudera au moins en partie les États-Unis dans les années à venir. Le Canada – à commencer par Montréal, première ville en tourisme de congrès en Amérique du Nord – ne pourra qu’en bénéficier…

