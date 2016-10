Venez visiter le Canada de Justin

Chaque automne, les éditions Lonely Planet publient leur Best Of, un recueil de tendances à suivre dans le domaine du voyage, mais aussi de régions, de villes et de pays à visiter, pour l’année qui s’annonce.

Après le Botswana l’an dernier, c’est au tour du Canada de figurer en première place de ce palmarès (et sur la page couverture de l’ouvrage), en 2017. Raisons invoquées : le 150e anniversaire de la Confédération bien sûr, mais aussi le fait que le pays à la feuille d’érable est « porté par l’élan nouveau qu’il doit à son jeune et énergique Premier ministre, Justin Trudeau, par ses villes dynamiques dominant les palmarès des lieux les plus agréables à vivre et par sa capacité à intégrer les nouveaux arrivants ».

Les auteurs du guide observent par ailleurs que la faiblesse du dollar canadien permettra aux visiteurs de profiter, sans se ruiner, d’une « excellente cuisine qui mêle les saveurs du monde entier » et de vins injustement méconnus.

Entre autres atouts, les auteurs du Best Of signalent les 46 parcs nationaux fédéraux, où l’accès sera gratuit en 2017, ainsi que les « bonnes infrastructures » du pays. Ce qui laisse supposer qu’ils sont passés en coup de vent à Montréal – d’ailleurs, aucune mention n’est faite de son 375e anniversaire, même que c’est plutôt le château Frontenac qui trône en ouverture du chapitre consacré au Canada.

À tout le moins, la métropole québécoise figure parmi les 5 escales incontournables d’un itinéraire de trois semaines au pays, aux côtés de Québec, Toronto, Banff et Vancouver.

Les autres pays à voir dans le monde en 2017 sont la Colombie, la Finlande, la Dominique, le Népal, les Bermudes, la Mongolie, le sultanat d’Oman, le Myanmar (Birmanie) et l’Éthiopie.

Le Best Of 2017 présente également une recension des 10 régions à voir : Choquequirao, Pérou (le nouveau Machu Picchu) ; Taranaki, Nouvelle-Zélande ; les Açores (Portugal) ; le Nord du Pays de Galles ; l’Australie du Sud ; Aysen (Chili) ; les Tuamotu (Polynésie française) ; la côte de la Georgie (États-Unis) ; Perak (Malaisie) et Skellig Ring (Irlande).

Enfin, les 10 villes à voir en 2017 sont, toujours selon Lonely Planet : Bordeaux ; Le Cap (Afrique du Sud) ; Los Angeles ; Mérida (Mexique) ; Ohrid (Macédoine) ; Pistoia (Italie) ; Séoul (Corée du Sud) ; Lisbonne (Portugal) ; Moscou et Portland (Oregon, États-Unis).

Lancé aujourd’hui en France, le Best Of 2017 – qui demeure un incontournable annuel à bien des égards – sera bientôt disponible au Québec.