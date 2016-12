À vos souhaits! Les belles histoires

Cartel, par Don Winslow, Seuil, 720 p.

En 2005, Don Winslow avait écrit La griffe du chien, encore considéré comme le thriller par excellence sur la guerre entre la DEA et les narcotrafiquants mexicains, et dont le vilain principal était inspiré du très notoire El Chapo. Devant les carnages de plus en plus barbares des sicarios, qui diffusent maintenant leurs séances de torture sur le Net, Winslow n’a eu d’autre choix que de nous en donner une suite, qui a la puissance des grands romans épiques — et à laquelle il faut s’accrocher solidement tant elle nous secoue.