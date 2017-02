And the Oscar goes to… Denis Villeneuve?

L’arrivée — Arrival, en version originale —, du réalisateur Denis Villeneuve, a décroché huit nominations aux Oscars (26 février). Un coup de maître. D’aucuns ont affirmé que Villeneuve est le premier Québécois sélectionné dans la catégorie du meilleur réalisateur. Est-ce le cas ?

2 réalisateurs d’origine québécoise ont déjà été finalistes dans cette catégorie aux Academy Awards : les Montréalais Mark Robson (1913-1978), sélectionné à deux reprises pour Peyton Place (1958) et The Inn of the Sixth Happiness (1959), et Jason Reitman (né en 1977), pour Juno (2008) et Up in the Air (2010). Villeneuve est toutefois le premier réalisateur québécois francophone à concourir pour cette statuette dorée.

5 Québécois, outre Villeneuve, ont obtenu une nomination (catégories Direction artistique, Montage sonore et Mixage sonore) pour leur travail dans L’arrivée.

31 prix internationaux récoltés par L’arrivée en date du 1er février.

9 nominations pour L’arrivée aux BAFTA Awards (prix de la British Academy of Film and Television Arts), les Oscars britanniques, qui seront remis à Londres le 12 février.

59 récompenses accumulées par les huit films et les trois courts métrages de Villeneuve depuis 1994.

6 millions : budget du film Polytechnique (2009).

200 millions : budget (non confirmé) de Blade Runner 2049, la suite signée Denis Villeneuve du film-culte réalisé en 1982 par Ridley Scott. Sortie mondiale le 6 octobre prochain.