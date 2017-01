Artistes en lumière

Du 23 février au 11 mars, la métropole québécoise vibrera au rythme du 18e festival Montréal en lumière, qui compte un volet musical vaste et varié. Le chanteur français Benjamin Biolay et le jazzman Al Di Meola y seront, tout comme Bobby Bazini, Valaire, Charlotte Cardin et Matt Holubowski. Encore des noms? Le festival accueillera Manu Militari, Kroy, Les Hay Babies, Alex Nevsky et Regina Spektor. D’autres? Allez, filez à montrealenlumiere.com pour les détails.

Voyez la vidéo de la pièce «River», de Kroy, tirée de l’album Scavenger.