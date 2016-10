Ces enfants qui divorcent

«Je veux divorcer.»

Voilà une phrase qu’on ne prononce jamais à la légère. Or, il y a des coins du monde où ces mots font plus de bruit qu’ailleurs.

Quand ils sortent de la bouche d’une enfant de 10 ans, une jeune Yéménite de surcroît, dont on a arrangé le mariage et qui porte sur ses frêles épaules des notions telles que le devoir d’obéissance au père et l’honneur de la famille, ils ont ni plus ni moins l’effet d’une bombe.

Avec son film Moi Nojoom, 10 ans, divorcée, la réalisatrice yéménite Khadija al-Salami se penche sur l’histoire de Nojoom, fillette rieuse et indépendante d’esprit pour qui tout s’écroule quand on la marie de force à un homme qui a 20 ans de plus qu’elle. Courageuse, intrépide même, elle va parvenir à s’échapper et tenter de recouvrer sa liberté.

Khadija al-Salami, elle-même victime dans son enfance d’un mariage arrangé, apporte un éclairage nouveau sur le sort des quelque 15 millions de fillettes mariées de force chaque année — au Yémen, le phénomène toucherait près d’un tiers d’entre elles.

En lice pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, le long métrage met des émotions et des visages sur ces statistiques affolantes. Khadija al-Salami espère contribuer à ce que le monde ouvre les yeux sur ces coutumes d’un autre âge, en particulier ceux qui continuent de les défendre et de les appliquer.

En salle le 14 octobre.