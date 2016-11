Des auteurs de théâtre se livrent

Hervé Bouchard, finaliste

Une pièce est faite pour être jouée. Que vous apporte de plus le fait qu’elle soit publiée?

Le faux pas de l’actrice dans sa traîne est une pièce, oui, mais elle n’a jamais été jouée. Je l’ai écrite en réponse au vague désir de voir et d’entendre sur scène la veuve Manchée, un personnage de Parents et amis sont invités à y assister, un texte qui n’est pas tout à fait une pièce et qui a été adapté de plusieurs manières depuis sa parution, en 2006. Le faux pas de l’actrice… en est une sorte de variation. On y voit une actrice répéter le rôle de la veuve Manchée, dont le trait le plus apparent est son costume, une robe en bois.

Telle qu’elle est publiée, la pièce est accompagnée de longues indications. Ces indications, plutôt que d’orienter la production de la pièce, d’étoffer les personnages, etc., étendent la fiction, qui conserve son cadre théâtral, mais déborde celui de la scène. Je me suis laissé prendre au jeu d’écrire. Ainsi, la pièce publiée donne à voir et à entendre davantage que ne le ferait sa version mise en scène; cela, si cette mise en scène se concentre sur les parties du texte dialoguées.

Mais l’auteur d’un spectacle de théâtre et l’auteur de la pièce, s’ils sont parfois la même personne, n’exercent pas la même fonction. J’ai produit un texte, c’est-à-dire une proposition pour faire quelque chose. Comme la pièce n’a encore jamais été jouée, on peut imaginer mille et mille choses. Au bout du compte, on verra sans doute qu’on ne saurait déborder du théâtre, qui est une machine à raconter toutes les histoires, même celles qui se prétendent à l’extérieur de lui.

La langue parlée pose-t-elle un problème lors de la publication d’un texte dramatique?

Comme il ne s’agit pas de la transcription d’un texte tel qu’il aurait été dit sur scène, non. Mais le texte n’est toujours que le canevas du dire, que ce texte soit dramatique ou non. Le texte est cet aménagement du langage à faire paraître la parole. Et la parole se déploie à l’intérieur de nous, qui lisons, qui entendons, qui voyons.

Quel est le plus bel incipit que vous avez lu et pourquoi vous a-t-il touché?

«Je serai quand même bientôt tout à fait mort enfin.» C’est la première phrase de Malone meurt de Samuel Beckett.

Quelle est la plus belle dédicace que vous avez lue et pourquoi vous a-t-elle touché?

Je suis récemment tombé sur une rediffusion d’un vieil épisode d’Apostrophes. L’écrivaine Hortense Dufour — elle parlait de son roman intitulé Le bouchot — cita cette dédicace: «À ma mère, qui disait: “Tu seras écrivain. C’est une bonne situation. Seulement, méfie-toi. Chaque mot sera une pelletée de terre sur ton corps vivant.”»

Je me suis souvenu du Bouchot. C’est un livre qui a paru en 1982. J’en ai manipulé des exemplaires à l’époque où j’étais commis dans une librairie. Son titre m’avait frappé. Certainement ai-je dû alors lire la quatrième de couverture, les premières phrases, la dédicace. Je lis toujours les premières phrases. Mais je n’ai jamais lu le livre. Et j’ai tout oublié.

Mais quand j’ai vu cette femme à la télévision et que je l’ai entendue nommer Le bouchot, ça m’est revenu. Cette familiarité avec le titre de son livre, bien que je n’en connaisse alors pas du tout la signification. Et avec son nom à elle, Hortense Dufour, qui aurait pu être le nom d’une de mes tantes. De sorte qu’au moment où elle a cité sa dédicace, j’ai été très attentif, et stupéfait d’entendre ça, qu’aurait pu énoncer à mon endroit ma propre mère.