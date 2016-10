Des auteurs et illustrateurs jeunesse se livrent

Jules Asselin, auteur

Y a-t-il des sujets que vous refusez d’aborder dans vos livres?

Bien que je n’en sois qu’à mon premier livre, je ne connais pas, pour l’heure, de sujets que j’hésiterais à aborder. À mon avis, c’est là que réside le pouvoir des livres: les sujets qui peuvent déranger, indisposer, voire choquer, peuvent être abordés de façon indirecte, au moyen de contes fantaisistes. Les lecteurs peuvent plus facilement sortir (parfois même se libérer) de leur cadre de référence personnel au moment d’appréhender ces sujets, et être ainsi peut-être plus objectifs et neutres.

Un livre pour la jeunesse doit-il avoir une mission pédagogique ou favoriser l’imaginaire?

Personnellement, je crois qu’un livre pour la jeunesse devrait surtout nourrir l’intérêt de l’enfant pour la lecture et les livres. Et cet objectif peut être atteint autant par les livres qui favorisent l’imaginaire que par ceux dont la mission est plus pédagogique. Je crois qu’il y a un risque à vouloir forcer un message pédagogique dans un conte imaginaire qui ne s’y prête pas, ou inversement. Pédagogie et imaginaire ne doivent pas se retrouver en porte-à-faux l’un par rapport à l’autre dans la même histoire.

Quel est le meilleur livre de tous les temps que vous ayez lu? Pourquoi l’est-il?

Bien difficile d’en choisir un seul! Trois me viennent à l’esprit, spontanément: Les Misérables, de Victor Hugo, La vie devant soi, d’Émile Ajar, et À l’est d’Éden, de Steinbeck. Et je crois que c’est ce dernier qui trônerait au sommet, en raison de la profondeur des différents personnages, qui témoignent de l’immense sensibilité de l’auteur aux subtilités de l’esprit humain. C’est l’histoire de l’humanité qui se joue dans ce récit, avec son lot de beauté et de laideur, et l’on se sent démasqué en le lisant.

Quel personnage de la littérature vous a le plus marqué?

En ce moment, ce serait Momo, le petit garçon de La vie devant soi, qui m’avait bouleversé à l’époque. Avec les atrocités commises en Syrie récemment et le sort réservé aux enfants, dont les médias défraient les images insoutenables, le petit Momo a maintenant un visage bien réel.

Vous partez pour un long périple et vous ne pouvez apporter qu’un livre. Lequel choisissez-vous et pour quelle raison?

Ce serait sans doute un des tomes d’À la recherche du temps perdu, de Proust. Ce sont des livres sans début ni fin, qui s’apprécient lentement, et qu’on peut pratiquement lire en boucle.

***

Ninon Pelletier, illustratrice

Comment trouver l’adéquation entre texte et illustrations?

J’illustre toujours en complémentarité au texte, en apportant des allusions culturelles, des symboles, bref, des suppléments d’information afin de donner une deuxième lecture au livre. Dans l’album Le mystère des billes d’or, par exemple, je ne voulais pas illustrer des robots dans le style classique. J’ai pensé qu’il serait plus intéressant de créer des robots à partir d’objets recyclés qui ont déjà, en soi, leur propre histoire dans le but de créer une personnalité, un passé, une histoire aux personnages.

Quel sujet a été le plus difficile à illustrer dans votre carrière?

C’est l’histoire d’une nappe de dentelle et d’un édredon. Tout un défi pour moi, de donner à ces deux êtres inanimés une vie bien réelle.

Vous partez pour un long périple et vous ne pouvez apporter qu’un livre. Lequel choisissez-vous et pour quelle raison?

Est-ce que je peux apporter aussi un crayon avec du papier? ;-)