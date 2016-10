Des auteurs jeunesse se livrent

Camille Bouchard

Y a-t-il des sujets que vous refusez d’aborder dans vos livres?

Non. Mais j’aborde certains sujets de façon très différente que je le fais lorsque j’écris pour le grand public.

Un livre pour la jeunesse doit-il avoir une mission pédagogique ou favoriser l’imaginaire?

L’un et l’autre ne sont pas forcément en opposition. Je n’ai pas la prétention de parler pour tous les auteurs, mais pour moi, même si le but premier d’un roman est de divertir, je m’assure qu’en toile de fond, on retrouve un message à caractère social. Autant pour mes romans jeunesse que pour ceux qui s’adressent à un public adulte.

Quel est le meilleur livre de tous les temps que vous ayez lu? Pourquoi l’est-il?

Toutes les aventures de Tintin. C’est l’étincelle qui a mis le feu à mon imaginaire, sans compter que c’est ce qui a façonné le voyageur que je suis devenu.

Quel personnage de la littérature vous a le plus marqué?

Tintin.

Vous partez pour un long périple et vous ne pouvez apporter qu’un livre. Lequel choisiriez-vous et pour quelle raison?

Le trésor de Rackham le Rouge. Pour me rappeler qu’il faut aller toujours plus à l’Ouest (ce qui nous ramène forcément à l’Est).