Des essayistes se livrent

Roland Viau, lauréat

Comment en venez-vous à décider qu’un sujet vaut la peine d’être traité?

Il faut que le sujet m’allume, éveille ma curiosité, fasse naître dans mon esprit un intérêt très vif; qu’il n’ait pas donné lieu à plusieurs études fouillées, et qu’il suscite au moins une interrogation, une question de départ.

Comment arrivez-vous à rendre attrayant un sujet qui pourrait sembler aride?

Considérant que je fais de l’ethnohistoire, une transdiscipline qui aborde notamment le phénomène de l’autochtonie à l’interface de trois disciplines principales: l’ethnologie, l’histoire et l’archéologie, je développe une stratégie d’écriture visant à vulgariser le langage anthropologique sans déformer son contenu scientifique. Je fais appel au pouvoir propre des mots et à la puissance du langage pour pénétrer l’esprit du lecteur. Avec des mots communs à tous, je mets en relief des idées-forces et permet ainsi au lectorat de les identifier et de les dégager facilement du texte.

Quel est le meilleur livre de tous les temps que vous ayez lu? Pourquoi l’est-il?

L’autobiographie intellectuelle de l’ethnologue Claude Lévi-Strauss: Tristes tropiques. Un essai qui a fait date.

À cause de sa clarté d’expression écrite, de son niveau d’érudition, de son approche relativiste, de l’originalité du regard porté, de l’œil nouveau posé sur l’Autre.

D’ailleurs, lors de sa publication, en 1955, les Goncourt ont dû renoncer à primer cette œuvre. N’étant pas un roman, elle devenait inéligible au concours.

Quel personnage de la littérature vous a le plus marqué?

L’Ulysse des récits homériques. Celui qui a beaucoup voyagé, tout vu ou presque et connu l’esprit de bien des peuples. Ulysse, le premier ethnologue.

Vous partez pour un long périple et vous ne pouvez apporter qu’un livre. Lequel choisissez-vous et pour quelle raison?

Les essais de Montaigne, parus originalement en 1580, seraient le compagnon de route idéal. Ce «grand ami de la vie», pour emprunter l’expression d’Orson Welles, qui prenait à la philosophie un plaisir ardent. Ses essais sobres et acérés, son scepticisme mesuré et ses réflexions lumineuses continueraient assurément de m’aider à résoudre nombre de petits comme de grands problèmes auxquels nous confronte la vie quotidienne.

Quel est le plus bel incipit que vous ayez lu et pourquoi vous a-t-il touché?

«Je hais les voyages et les explorateurs.» Première phrase, à la fois déconcertante et intrigante, de Tristes tropiques qui prêtait à deux questions: pourquoi une telle affirmation et qui est l’auteur? Pour apprendre au fil des pages que le voyage n’est pas pour l’ethnologue un but mais plutôt un moyen lui permettant de recueillir des informations sur des sociétés données. Et constater au bout du compte que si on parcourt le monde, c’est avant tout pour aller se chercher, savoir qui on est.

Quelle est la plus belle dédicace que vous ayez lue et pourquoi vous a-t-elle touché?

Aucune et toutes à la fois. Car chaque dédicace, à l’instar de chaque personne humaine, a et est une histoire.