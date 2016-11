Des poètes se livrent

Normand de Bellefeuille, lauréat

Y a-t-il un mot que vous chérissez ou que vous détestez particulièrement? Ou encore un mot tabou, que vous n’utilisez jamais?

J’adore le mot «rémission»… Je déteste le mot «rédemption»… Le mot «haine»… est définitivement tabou.

Comment expliquer la poésie à des gens qui n’en voient pas l’intérêt?

On leur dit simplement que le poème qu’ils lisent est dorénavant «le leur»… Qu’ils sont libres de le lire à leur manière, de l’interpréter à leur façon… qu’il n’y a pas de contrainte. La poésie est le genre le plus «ouvert» de tous et il faut que les lecteurs cessent de se sentir contraints par le fantôme de l’auteur et de son intention!

Quel est le meilleur livre de tous les temps que vous ayez lu? Pourquoi l’est-il?

La fosse de Babel, de Raymond Abellio. À cause du mystère, de l’ouverture sur tout ce qui est humain et des nombreuses pistes de lecture qu’il nous offre…

Quel personnage de la littérature vous a le plus marqué?

Arthur Rimbaud.

Vous partez pour un long périple et vous ne pouvez apporter qu’un livre. Lequel choisissez-vous et pour quelle raison?

La Bible. Parce que je suis définitivement athée et qu’à chaque lecture de la Bible je suis de plus en plus convaincu de le demeurer…

Quel est le plus bel incipit que vous ayez lu et pourquoi vous a-t-il touché?

L’ouverture de L’étranger, d’Albert Camus: «Aujourd’hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.»

Quelle est la plus belle dédicace que vous ayez lue et pourquoi vous a-t-elle touché?

«À Dario Voltolini et Davide Longo, pédagogues.» Alessandro Baricco, Emmaüs. Pour la simple raison du mot pédagogues… Et parce que, malgré la distance et le temps, je considère Baricco tel un ami.