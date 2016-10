Des romanciers se livrent

Anaïs Barbeau-Lavalette

Si vous n’étiez pas devenue écrivaine, vous auriez été… Et pourquoi?

Princesse ou fermière ;-) C’est ce que je répondais quand j’étais petite, en grand dilemme.

Comme le premier est aujourd’hui passé de mode, je serais fermière. Pour vrai. Agricultrice. J’aime la terre et le grand air. J’aime être proche du vivant, même quand il meurt.

J’aime pouvoir connaître la vie passée de ce que je mange. Je trouve ça sain.

J’ai récemment filmé des agriculteurs durant plusieurs saisons (pour le documentaire Le plancher des vaches), et j’ai beaucoup d’admiration pour eux, pour leur travail et leur dévotion. Pas de vacances. Pas de médaille. Et sans eux:on a faim. Je ne serais sans doute pas capable de faire ce métier-là, mais j’ai un respect profond pour ceux qui le font bien.

Comment surmontez-vous l’angoisse de la page blanche?

Je vais monter la montagne à vélo.

Quel est le meilleur livre de tous les temps que vous ayez lu? Pourquoi l’est-il?

Chien Blanc, de Romain Gary. Il ne ressemble à aucun de ses autres livres. Moins poétique, plus rude, très ancré socialement. Avec l’intelligence affutée d’un immense humaniste, qui scrute le problème identitaire de l’Amérique des années 1960. Fascinant, bouleversant, troublant. Parfait.

Quel personnage de la littérature vous a le plus marqué?

Mafalda. C’est une de mes idoles ;-)

Vous partez pour un long périple et vous ne pouvez emporter qu’un livre. Lequel choisiriez-vous et pour quelle raison?

La condition humaine, de Malraux. Parce que je l’ai lue adolescente, que je l’ai adorée. (Je suis tombée en amour profond avec Tchen, le révolutionnaire fou.) Or, j’ai tellement de livres à découvrir que ça me prendrait un tel prétexte pour le lire à nouveau (ce que je ferais avec bonheur!). Mais en réalité, je ne pars jamais avec un seul livre en voyage… C’est toujours ce qui occupe le plus de place dans mes bagages. Même dans mes voyages à vélo (ça rend les côtes plus difficiles à gravir)!

Quel est le plus bel incipit que vous avez lu et pourquoi vous a-t-il touché?

«“Mais, me direz-vous, nous vous avons demandé de parler des femmes et de la fiction” — en quoi cela a-t-il à voir avec une chambre à soi? Je vais tenter de l’expliquer.» Incipit d’Une chambre à soi, de Virginia Woolf (1929).

Ce qui est beau ici, c’est l’audace de la démarche. L’auteure se voit confier une conférence sur les femmes et la fiction. Elle la transforme en un essai intelligent, loquace et drôle sur la condition des auteures et la place qui leur est faite dans l’histoire de la littérature. C’est un réel plaisir à lire, et c’est toujours d’actualité.