Des traducteurs se livrent

Catherine Ego, lauréate

Y a-t-il des types d’ouvrages plus difficiles à traduire que d’autres?

Oui, bien sûr. La difficulté peut être technique: l’ouvrage fait appel à une terminologie et des concepts très pointus; il demande de longues recherches scientifiques (historiques, géographiques, anthropologiques, médicales…). Les livres qui portent sur des réalités douloureuses exigent une grande sensibilité dans le vocabulaire et la syntaxe. Enfin, soyons francs: certains sujets nous passionnent plus que d’autres.

Traduire un livre audacieux, passionné, bien construit et somptueusement écrit sur un thème qui nous passionne… quel bonheur! Les difficultés techniques ne sont plus que des contrariétés; elles s’avèrent même stimulantes parce qu’elles élargissent et précisent nos connaissances. Pour moi, cela a été le cas pour La destruction des Indiens des Plaines, de James Daschuk. L’ouvrage n’a pas été facile à traduire… Il exigeait de longues recherches et des réflexions approfondies sur la manière de présenter les choses. Mais quelle joie de recevoir le premier exemplaire et de savoir qu’il est étudié dans des contextes scolaires et universitaires en plus d’être lu dans le grand public! Le fait que ma traduction alimente les discussions et les travaux sur un thème qui me tient très à cœur constitue pour moi une immense satisfaction.

Quel est votre plus grand défi lorsque vous traduisez un roman ou un ouvrage?

Le plus grand défi, c’est de commencer… Traduire un livre, c’est un peu vivre avec son auteur pendant des mois, «pour le meilleur et pour le pire». Il faut bien choisir ses alliances!

Parce que je privilégie les livres que j’aime et que je trouve importants, j’ai toujours l’impression qu’une montagne sacrée vient d’atterrir sur mon bureau quand je reçois le contrat de traduction. Je sais que l’auteur a donné beaucoup de lui-même à cet ouvrage et que de nombreuses personnes ont aussi travaillé d’arrache-pied pour lui permettre de mener son projet jusqu’à la publication.

J’observe du coin de l’œil cette extraordinaire architecture de savoir, de compétences, de bonne volonté et d’espoirs… Un jour, quand l’ombre portée de cet édifice devient trop lourde, j’enfile mon costume de souris grise du clavier et je prends la première bouchée: je grignote. Le lendemain, je grignote encore, et encore, et encore. Alors, je plonge dans le livre, je m’y engouffre. Un jour, plus tard, ce sont d’autres lecteurs qui s’y immergent à leur tour et le dévorent, à petites bouchées grignotées ou grandes lampées gourmandes.

Quel est le meilleur livre de tous les temps que vous ayez lu? Pourquoi l’est-il?

À question cruelle, réponse lapidaire: sans trop y penser, je dirais Le petit prince (Antoine de Saint-Exupéry), particulièrement l’histoire du renard. Ce n’est pas un livre compliqué à lire ni un ouvrage savant, mais il apaise et rappelle quelques vérités essentielles sur le temps à consacrer aux choses et sur l’apprivoisement.

Mais en vrac, et au mépris de la consigne trop féroce, il y a aussi Le Paradis – un peu plus loin (Mario Vargas Llosa) pour l’entrecroisement des destins; Le chemin du serpent (Torgny Lindgren) pour l’âpreté oppressive du récit; L’angoisse du héron (Gaétan Soucy) pour l’équilibre improbable et parfait entre la précision d’une mécanique d’horlogerie et la folie…

Quel personnage de la littérature vous a le plus marquée?

Autre question douloureuse! Cette fois, je m’en tiendrai à la consigne injuste et n’en citerai qu’un (parmi d’autres): le personnage éponyme du Merlin de Michel Rio. Mais je triche en citant l’incipit: «J’ai cent ans. Un siècle est une éternité à vivre et, après qu’on l’a vécu, une pensée fugitive où tout, les commencements, la conscience, l’invention et l’échec, se ramasse en une expérience sans durée. Je porte le deuil d’un monde et de tous ceux qui l’ont peuplé. J’en suis le seul survivant.»

Vous partez pour un long périple et vous ne pouvez apporter qu’un livre. Lequel choisissez-vous et pour quelle raison?

J’emporte un cahier pour écrire et gribouiller. Quand je serai arrivée au bout, si je ne peux pas trouver d’autres feuilles d’arbres ou de papier pour écrire dessus, je le rouvrirai à la première page et continuerai d’écrire sur les mots qui auront déjà été tracés.

Je n’emporterai pas de livres… D’abord, ça pèse trop lourd dans les bagages. Ensuite, quand je pars en voyage, je préfère m’immerger dans la découverte et n’emporte rien qui me ramène à mon univers habituel — pas même un livre.

Quel est le plus bel incipit que vous ayez lu et pourquoi vous a-t-il touchée?

«Bien des années plus tard, face au peloton d’exécution, le colonel Aureliano Buendía devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l’emmena faire connaissance avec la glace.» Gabriel García Márquez, Cent ans de solitude.

Tout y est: la glace et le feu des armes; la vie (l’enfance, l’apprivoisement du monde) et la mort (de surcroît, la plus cruelle qui soit: celle que l’on rencontre aux mains d’autres humains); les origines (le père, la lignée) et l’imprévisible chemin que nous parcourons. Comment ne pas poursuivre sa lecture avec de telles prémices?

Quelle est la plus belle dédicace que vous ayez lue et pourquoi vous a-t-elle touchée?

Au rayon des dédicaces personnelles, j’en possède très peu. Je demande rarement aux auteurs de me dédicacer leurs livres. (À vrai dire, je ne comprends pas très bien le principe…) Une fois, cependant, j’avais interviewé Christian Mistral pour une émission de radio. À la fin de l’entrevue, il m’a dédicacé Papier mâché en ces mots: «Pour Catherine Ego, qui possède cette qualité précieuse entre toutes, celle de rire de mes farces.» Mistral avait raison: sa dédicace m’a fait rire!