Disque: effets spatiaux

La formation montréalaise Avec pas d’casque, menée par le chanteur, parolier et cinéaste Stéphane Lafleur, offre depuis quelques années de belles chansons poétiques, pas ampoulées, sur des musiques folks et country toutes simples. Et le groupe, à chaque disque, gagne en maturité, en talent de composition, en richesse d’arrangements. Son précédent effort, Astronomie, était déjà brillant, et voilà que le quatuor élève encore la barre d’un cran avec Effets spéciaux. Le titre évoque entre autres les délicats ajouts de synthétiseurs et les lignes de cuivres, qui donnent une touche un brin extraterrestre à la constellation sonore de la formation. La plume de Lafleur est toujours aussi savoureuse, remplie de phrases fortes. «Je suis venu te dire que je ne changerai pas / Mais si tu veux t’étendre dans mes travers, il reste un peu de vieille lumière», chante-t-il dans «Autour». (Avec pas d’casque / Effets spéciaux / Grosse Boîte)

Écoutez la chanson «Autour», tirée de l’album Effets spéciaux, d’Avec pas d’casque.