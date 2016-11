Disque: un duo harmonieux

Cet été, aux FrancoFolies, en première partie des Sœurs Boulay, le duo Saratoga avait épaté les spectateurs sur la très grande scène du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Devant un public qui n’était pas le leur, Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse, qui forment également un couple dans la vie, avaient obtenu une ovation grâce à leurs chansons folks aux nombreuses harmonies vocales — et aussi grâce à leur candeur désarmante. Saratoga, qui n’avait alors qu’un minialbum à nous pro­poser, arrive maintenant avec un disque complet de 10 titres, intitulé Fleur. On retrouve Gasse (contrebasse) et Archambault (guitare) avec des chansons encore pleines de finesse, mais cette fois très joliment enrobées de cuivres graves et chaleureux — pensez au titre «L’année du serpent», de Philippe B, et à sa clarinette basse. Si Fleur pèche un peu par sa monochromie — couleur automne, dirait-on —, voilà un album qui, à défaut de faire lever le party, vous bercera, foulard de laine au cou. (Saratoga / Fleur / Duprince)

Écoutez la chanson «Fleur», de Saratoga.