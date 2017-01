Du nouveau aux Grammy

Le 59e gala des Prix Grammy, qui récompensent le travail des musiciens aux États-Unis, aura lieu le 12 février et sera animé par James Corden. Pour la première fois, le prix s’est ouvert aux artistes dont les albums ont uniquement été distribués sur les grandes plateformes de diffusion en flux continu, comme Spotify, Apple Music, Google Play et Tidal. Cette nouveauté a profité à l’artiste Chance the Rapper, de Chicago: il a récolté sept nominations. C’est Beyoncé qui domine la sélection avec neuf mentions, suivie de près par Drake, Kanye West et Rihanna, en lice dans huit catégories.

Voyez la vidéo de la pièce «Hold Up», de Beyoncé, tirée de l’album Lemonade.