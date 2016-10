Le plus grand musée à ciel ouvert au monde

1 de 8 Précédent Suivant

Pedro Motta Quelque 500 sphères d’acier inoxydable flottent dans un jardin aquatique installé sur le toit d’une bibliothèque et d’un théâtre! Figurant parmi les œuvres les plus photographiées, le « Narcissus Garden » a été imaginé par la Japonaise Yayoi Kusama. La créatrice offre aux amateurs d’égo-portraits et autres curieux la possibilité de voir leur image démultipliée par les centaines de boules argentées qui flottent parmi les fleurs et les nénuphars.

Pour assouvir sa passion pour l’art contemporain, l’homme d’affaires brésilien Bernardo Paz a créé Inhotim, le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Situé à Brumadinho, à six heures de route de l’effervescente Rio, Inhotim accueille chaque année près d’un demi-million de curieux venus découvrir un lieu où l’art et la nature vibrent à l’unisson.

Installé dans une vaste réserve naturelle d’un millier d’hectares, le musée en plein air occupe plus de 110 hectares, l’équivalent de 200 terrains de football. On y trouve 23 œuvres monumentales, 20 galeries d’art intérieures et un amalgame étonnant de sculptures, de peintures, de photographies et de vidéos, issues des années 1960 à aujourd’hui. Visiter tout le musée nécessite plus d’une journée, et son expansion est loin d’être terminée. Paz prévoit ouvrir un hôtel de 100 chambres à quelques pas de cette nouvelle Mecque de l’art contemporain, ouverte au public depuis 2006.

Au cours des dernières années, le magnat du fer a vu sa fortune touchée par la baisse du prix des métaux, mais ses idées de grandeur ne semblent pas avoir de limites. Il prétend même que tous les grands artistes contemporains auront un jour une œuvre exposée à Inhotim.