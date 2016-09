La recette secrète d’Anne-Élizabeth Bossé

C’est son année. Et elle l’a méritée. Au cours des prochains mois, il sera difficile de ne pas voir Anne-Élizabeth Bossé, promotion 2007 du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. D’ailleurs, on l’a déjà beaucoup vue : pendant la diffusion des Jeux olympiques, Radio-Canada a passé 2394 fois environ la publicité sur Les Simone, première télésérie où elle tient le premier rôle. «Je suis une charrue», y disait-elle avec le talent unique qu’on commence à lui reconnaître, glissée dans la peau d’une trentenaire d’aujourd’hui en pleine crise existentielle.

Et ça continue. À V, Anne-Élizabeth est l’une des têtes d’affiches de Ça décolle, une demi-heure de sketchs qui met en scène le personnel d’une compagnie aérienne (mercredi à 19 h dès le 7 septembre). À Télé-Québec, elle est encore de la série rigolo-absurde Les Appendices (9e saison) et sera de retour à Radio-Canada dans Les Pays d’en haut 2, en janvier.

Ah oui! Un peu plus et on oubliait qu’elle est aussi de la distribution cinq étoiles de 9 – Le film, œuvre chorale présentement en salles et réalisée par 9 metteurs en scène, dont Ricardo Trogi et… Marc Labrèche.

On ne devient pas LA comédienne de l’heure par hasard. Elle avait un plan, par étapes, que voici :

1. Jouer dans un film de Xavier Dolan… et voler le show.

Son rôle : Dans Les amours imaginaires (2010), une fille obsédée qui explique en détail à la caméra son obsession maladive pour son ex.

2. Jouer dans une série-télé adorée de ceux qui n’écoutent jamais la télé québécoise… et voler le show.

Son rôle : Dans Série noire (2014), une prostituée prénommée Charlène qui fait au personnage principal une gâterie de son cru (explication plus bas, 18 ans et + seulement) et lance pour le même prix une nouvelle expression : crossetette ou crosse-tète.

3. Jouer dans une télésérie d’époque à gros budget… et voler le show.

Son rôle : Dans Les pays d’en haut (2016), une villageoise nommée Caroline Malterre qui n’existait pas dans la version originale.

Pas de doute : le plan d’Anne-Élizabeth Bossé fonctionne à merveille…