La vitrine du livre

La grande évasion : Santé, richesse et origine des inégalités, par Angus Deaton, PUF, 384 p.

« Mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade », disait Yvon Deschamps dans un monologue. Une phrase que ne nierait pas l’Écossais Angus Deaton, Prix Nobel d’économie 2015. Dans son ouvrage majeur, La grande évasion, il fait le bilan de l’enrichissement généralisé qu’a apporté le capitalisme depuis la Révolution industrielle, tant par les avancées prodigieuses en médecine que du côté du confort matériel. Cet enrichissement, rappelle-t-il, est né des investissements publics en recherche et en éducation, aujourd’hui sous-financés — et pas des « forces du marché », qui ne génèrent qu’inégalités. Une invitation à remettre au plus vite nos pendules à l’heure.