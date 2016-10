La vitrine du livre

Le poids de la neige, par Christian Guay-Poliquin, La Peuplade, 312 p.

Une panne d’électricité généralisée qui dure depuis des mois. Un village isolé par la froidure et les routes impraticables. Une cabane à l’orée du bois où un vieillard soigne un homme aux membres disloqués par un accident de voiture. Et, tout autour, à perte de vue, la blancheur accablante de la neige qui les maintient prisonniers et dont ils rêvent de s’évader. Christian Guay-Poliquin ne prend pas l’hiver à la légère et il nous en fait sentir les rigueurs oppressantes par des prouesses d’écriture qui tombent en rafale dans un roman qui a le tempérament féroce d’un blizzard.