La vitrine du livre

Le Code Québec: Les sept différences qui font de nous un peuple unique au monde, par Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel, L’Homme, 248 p.

Le Québec peut bien être en constante crise identitaire... Sur les 36 cordes sensibles des Québécois décrites par le publicitaire Jacques Bouchard dans son fameux essai publié en 1978, la moitié d’entre elles ne s’appliquent plus, selon les plus récents sondages. Nos attitudes autant que nos valeurs sont à géométrie variable, et évoluent à un rythme croissant. C’est ce qui a amené les auteurs du Code Québec à reprendre le pouls de la nation et à déterminer les sept traits identitaires qui nous définissent... pour l’instant. Un miroir fascinant de nos paradoxes et de nos contradictions, présenté d’une manière aussi dynamique que divertissante.