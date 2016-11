La vitrine du livre

La vie secrète des hassidim : Origine, organisation et sorties des communautés ultra-orthodoxes, par Sandrine Malarde, XYZ, 224 p.

Établie à Montréal depuis les années 1940, la communauté hassidique est loin de former un groupe homogène. Elle est divisée en 10 sectes ayant chacune son code vestimentaire, ses rituels, son chef spirituel (le rebbe), et dont les membres ne se marient pas à l’extérieur de leur groupe d’origine. Par leur isolement volontaire, ces juifs ultraorthodoxes ont réussi jusqu’à présent à résister aux pressions de la modernité et à assurer leur survie identitaire.

Sandrine Malarde, qui a étudié les hassidim dans le cadre d’une maîtrise en sociologie, a cependant remarqué quelques brèches dans ce vase clos. Les problèmes financiers, d’abord, amènent les femmes à travailler dans des milieux qui les exposent de plus en plus à la société séculière. Les nouvelles technologies, surtout, suscitent la curiosité chez les jeunes, renforcent chez eux le désir d’individualité et amènent chaque année une centaine de hassidim à quitter le giron religieux, même s’ils sont automatiquement bannis de la communauté. Sandrine Malarde a rencontré une dizaine d’entre eux, qui témoignent en toute candeur de leurs difficultés d’adaptation au monde extérieur, pour lequel leurs études presque exclusivement religieuses les ont fort mal préparés. Un essai qui balaie les préjugés par son intégrité.