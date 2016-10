La vitrine du livre

Les empocheurs, par Yves Beauchemin, Québec Amérique, 416 p.

Il y a les petits «empocheurs», qui se contentent d’escroqueries mineures — comme le vol d’un panache d’orignal, par exemple. Et puis il y a les gros «empocheurs»: entrepreneurs, lobbyistes et ministres, qui engrangent les pots-de-vin et s’engraissent sans vergogne à même les fonds publics. C’est à leurs côtés, dans un environnement qui évoque les scandales éventés par la commission Charbonneau, que Jérôme Lupien gravira un à un les échelons de la corruption, d’abord avec un certain cynisme, puis avec conviction. Heureusement pour nous, Yves Beauchemin ne fait pas dans l’arnaque: avec Les empocheurs, il nous offre un authentique plaisir de lecture.