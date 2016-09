La vitrine du livre

Nos deux mondes, par Aislinn Hunter, Marchand de feuilles, 472 p.

Quand elle avait 15 ans, Jane a perdu dans une forêt du Yorkshire la fillette qui était sous sa garde et l’enfant n’a jamais été retrouvée. Maintenant archiviste dans un musée londonien sur le point de fermer ses portes, elle est encore hantée par cette disparition et retourne sur les lieux du drame, suivie à son insu par les fantômes amnésiques des anciens patients d’un hôpital victorien pour aliénés. L’auteure canadienne Aislinn Hunter nous livre ici un roman d’une délicate sensibilité qui oscille entre la sphère des morts et celle des vivants pour conjurer la douleur de l’absence.