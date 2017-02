L’amour au temps de la Coupe Stanley

Difficile d’imaginer meilleure fenêtre de sortie pour un film titré Ça sent la coupe. Alors que le Canadien caracole au sommet du classement de la LNH, le Québec tout entier se prend en effet à rêver d’un printemps glorieux… Une précision s’impose, toutefois: si le nouveau film de Patrice Sauvé (La vie, la vie, Grande Ourse) a pour toile de fond une saison de la Sainte-Flanelle et que le hockey y est omniprésent, il s’agit d’abord d’une histoire d’amour et d’amitié. Tiré du roman éponyme de Matthieu Simard, paru en 2004, Ça sent la coupe met en vedette Louis-José Houde incarnant un fanatique dont la passion pour le CH met en péril sa relation amoureuse. (En salle le 24 février)