L’art d’apprécier les sons

Les musiciens demandent souvent aux journalistes musicaux dans quelles conditions ils écoutent les disques qu’ils reçoivent afin d’en faire la critique. Il faut lire entre les lignes et comprendre que les créateurs veulent savoir si l’énergie, les heures et l’argent qu’ils ont investis pour travailler toutes les facettes du son de leur production en vaudront la chandelle ou pas.

Pour les critiques (comme pour les auditeurs lambda), il n’y a pas une seule façon de profiter d’une œuvre musicale, même si le travail de passeur impose une certaine rigueur. Il faut un minimum de qualité d’enceintes et d’écouteurs pour reconnaître les nuances et la richesse d’une production, et pour ensuite les décrire aux mélomanes.

Des chiffres de la maison Futuresource Consulting cités en décembre par le New York Times montraient que les ventes mondiales d’écouteurs étaient passées de 8,4 milliards en 2013 à 11,2 milliards en 2015. Prévisions pour 2018: 13,2 milliards. Doit-on y voir le signe d’un repli sur soi en public?

Chose certaine, le choix de nos écouteurs en dit long sur notre rapport à la musique. Il existe des auditeurs passifs, peu attentifs à ce que perçoit leur ouïe, qui n’ont probablement jamais vraiment réfléchi à leurs écouteurs, utilisant la paire qui venait avec leur appareil d’écoute. Il y a les intéressés, qui sans tout comprendre des nuances de la création musicale — la réalisation, le mixage et le matriçage, par exemple — «sentent» les choses et aiment accéder à une certaine qualité d’écoute. Et il y a les fanatiques, qui ne déposent pas n’importe quoi sur leur tête, optant pour des casques de haute qualité (et à fort prix) pour pouvoir apprécier l’ensemble de la «peinture sonore» proposée par le créateur. Ceux-là n’écoutent pas leur musique dans le métro avec leurs écouteurs blancs d’iPhone, entendons-nous.

On pourrait ajouter à ces grandes catégories les nombreux auditeurs pour qui le casque est un accessoire mode. Ici, l’important n’est pas le son, mais l’apparence. Ce qui brouille les cartes, car un auditeur passif peut posséder un casque de fanatique. L’habit ne fait pas le moine.

Mais est-ce bien grave de ne pas tout saisir des subtilités d’une pièce parce qu’on utilise des écouteurs bas de gamme? Concrètement, pas du tout. Une mauvaise chanson ne sera pas mieux composée et mieux écrite si on l’entend avec des écouteurs à 500 dollars. D’ailleurs, certains musiciens plus pragmatiques travailleront le rendu de leur musique pour qu’elle s’harmonise davantage avec des appareils au spectre sonore limité.

Toutefois, l’utilisation d’un casque de qualité a ceci de génial: elle peut nous permettre d’accéder au prochain niveau, pour employer l’expression du monde des jeux vidéos. Il suffit parfois de faire l’expérience d’un modèle d’une gamme supérieure à ce qu’on possède pour ouvrir ses horizons, et former son cerveau à détecter et à apprécier tous les éléments de l’éventail sonore d’un disque.

Le hic, c’est qu’une fois le problème du casque réglé, il faut ensuite se poser encore plein de questions. Quelle est la qualité des fichiers que j’écoute? Sur quel type d’appareil? Dans quelle pièce ou quel lieu? En fait, devenir mélomane fanatique, ce n’est pas de tout repos!

Des disques à écouter avec casque

Il y a des œuvres qui méritent d’être entendues dans un univers clos, les écouteurs bien vissés sur la tête, limite avec les yeux fermés. Voici une courte liste de disques de ce genre, de tous types et de diverses époques.



1. Pink Floyd: The Dark Side of the Moon. Un classique d’immersion sonore, un voyage en trois dimensions.

2. Patrick Watson: Adventures in Your Own Backyard. Le Montréalais et son groupe y proposent un large spectre sonore, du très délicat au chevaleresque.

3. Radiohead: Kid A. La majeure partie du travail de Thom Yorke vaut la peine d’être écoutée au casque, mais optons pour cet album remarquable qui jongle entre fragilité et ondulation corrosive.

4. Sigur Rós: Ágætis Byrjun. Ce disque vaporeux mais puissant du groupe islandais prend tout son sens quand on y plonge tête baissée.

5. Miles Davis: Kind of Blue. Les instruments y sonnent de manière incroyable, et on dirait que même le silence a une couleur.

6. Milk & Bone: Little Mourning. Les deux claviéristes et chanteuses québécoises ont composé une musique électropop langoureuse, qui mérite son sas d’écoute.