L’autruche aux œufs d’or

À compter de cet automne, les jeunes téléspectateurs du Canada, d’Amérique du Sud, d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Océanie pourront découvrir Cracké, un dessin animé 3D conçu à Québec par le studio d’animation Squeeze.

Cracké met en vedette Ed, un attachant papa autruche de famille monoparentale qui protège ses huit œufs. Depuis février, Squeeze a réalisé 52 épisodes d’une minute sur les mésaventures de cet oiseau et a vendu son concept dans 175 pays et territoires.

Grâce à cette première création originale, le chiffre d’affaires de Squeeze a grimpé de 361 % en deux ans, et le nombre d’employés est passé de 12 à 60. Un succès monstre pour les fondateurs, qui n’avaient aucune expérience télé au moment de se lancer dans l’aventure de l’animation 3D.

Et ce n’est pas terminé. Deux applications de Cracké (un jeu et une application de vidéos, contes et BD) ont été lancées en septembre. Sans compter qu’il reste encore les États-Unis, l’Asie, la Scandinavie et la Russie à séduire. Des contrats que Squeeze souhaite conclure lors du MIPCOM et du MIPJunior, la grande rencontre mondiale des producteurs et des diffuseurs pour le marché jeunesse, qui se tiendra à Cannes à la mi-octobre.