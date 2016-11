Le désastre du siècle

L’aérogare de Mirabel, inaugurée en 1975, vient finalement d’être démantelée après 12 ans d’inoccupation. Elle sera remplacée par un centre aéronautique pour l’assemblage et les vols d’essai des avions d’affaires, et servira aussi de zone de fret pour le cargo industriel.

Jérôme Lafond n’était même pas encore né quand 39 255 hectares de terres agricoles ont été expropriées pour faire place au « projet du siècle », avec les conséquences tragiques que l’on sait. Soleil de paille est pour lui l’occasion de ressusciter l’âme bucolique de Sainte-Scholastique, son village natal, dont l’histoire est racontée avec une verve truculente par Hormis­das Tourangeau, aujourd’hui âgé de 75 ans — mais dont la mémoire est sans faille.

L’auteur se coule dans la peau de son personnage avec tant de conviction qu’on jurerait qu’il a connu le bon (et le moins bon) vieux temps. Celui où l’on fêtait les moissons et l’on se déguisait le jour du Mardi gras, où l’on apprenait à lire dans une école de rang, où l’on s’initiait au sexe durant les expositions agricoles, où l’on dormait sur des paillasses en pelures de blé d’Inde, où on laissait les enfants jouer dans les cours à ferraille sans sur­veillance, où les commis voyageurs colpor­taient leurs bouteilles de liniment, où les usines d’explosifs ne respectaient aucun code de sécurité, où faire du pouce ne représentait aucun danger…

Cette vie bouillonnante, agrémentée par les parties de pêche, le vol de quelques veaux et les leçons du très original oncle Placide, qui installe des ruches dans le cimetière de la paroisse et passera quelques années à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, est soudain interrompue quand la ferme des Tourangeau est expropriée parce qu’elle se trouve sur le chemin de la future piste 29. « Pourquoi avions-nous été expropriés ? » se demande Hor­misdas. « Nos champs ne furent jamais utilisés par l’aéroport. Où passe la piste 29 ? Je me le demande encore. »

Son retour sur la terre de ses ancê­tres arrache des larmes. « La magie, jadis omniprésente, avait disparu à jamais. » La vieille maison placardée a été pillée, profanée. Sans négliger de prendre toute la mesure du gigantesque gâchis que causèrent des planificateurs frappés par la folie des grandeurs, Jérôme Lafond remplace, de façon bien méritoire, ce mauvais souvenir par la mémoire des gens de Sainte-Scholastique. Un roman admirable. (Soleil de paille, par Jérôme Lafond, Marchand de feuilles, 276 p.)