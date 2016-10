Le rideau tombe sur Pépo-citrouille

Plus de 450 000 spectateurs l’ont vue. Elle a été jouée au moins 2 000 fois depuis sa première, en 1994. Dans l’histoire du théâtre québécois, seule la pièce Broue a enregistré plus d’entrées. Et sa grande vedette est… une cucurbitacée.

Cette pièce à succès, c’est Pépo-citrouille, qui prend l’affiche chaque automne au Jardin botanique de Montréal. Et le 31 octobre prochain, Pépo-citrouille tirera définitivement sa révérence, après 22 ans de service.

«C’est moi Pépo, c’est moi Pépo-citrouille; je suis orange et je suis tout rond», chante Alexandre Gagné vêtu d’un costume sphérique et coiffé d’un pédoncule en sautillant sur la scène. Pendant 30 minutes, les spectateurs l’accompagnent sur la route du comte Conrad le concombre et de Melon y Prosciutto. Nous sommes le 1er octobre 2016, à la toute première représentation de la saison, et une centaine d’enfants de quatre à huit ans dansent sur leur chaise. Ils connaissent par cœur le refrain de la citrouille qui chante.

À la fin du mois, Alexandre Gagné dansera pour la dernière fois. «Nous estimons qu’il est temps de renouveler la programmation pour les enfants. Pépo-citrouille ne reviendra pas l’an prochain», explique René Pronovost, directeur du Jardin botanique de Montréal. Le budget d’environ 60 000 dollars consacré chaque année à cette pièce de théâtre sera redirigé vers d’autres activités qu’Espace pour la vie — qui réunit le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium — n’a pas encore définies. Un appel d’offres auprès de 85 compagnies de théâtre a mené à sept propositions, toutes rejetées. «Les projets soumis ne répondaient pas à nos critères de qualité», dit René Pronovost.

Lauréate de deux prix au gala des Masques (en 2002 et 2005), la création de l’auteur Raynald Michaud est surtout une petite merveille de vulgarisation scientifique. Elle présente sous forme ludique l’une des familles végétales les plus largement consommées et utilisées dans le monde, les cucurbitacées. «Quand nous avons lancé ce projet, Wikipédia n’existait pas. Les botanistes m’ont beaucoup aidé à créer mes personnages», explique l’homme de théâtre.

Octobre n’est pas uniquement le mois de l’Halloween; c’est aussi la saison des récoltes! Pépo-citrouille est construit sur cinq scénarios qui varient d’une année à l’autre sur un cycle de cinq ans. Les amis de Pépo sont des espèces végétales qui incarnent leur propre rôle, pourrait-on dire. Évidée et percée, la gourde Lagenaria siceraria, par exemple, sert de flûte aux charmeurs de serpents d’Inde; pratiquement insubmersible, une espèce de calebasse est utilisée, encore de nos jours, comme bouée de sauvetage en Afrique. La courge Maranka, elle… ne sert à rien: elle est seulement décorative (toute une diva!). Dans un des scénarios, qui retrace l’histoire de l’Halloween, Pépo rencontre Jack l’Irlandais qui se balade avec un navet évidé dans lequel scintille une chandelle. Ce serait l’origine de la citrouille illuminée sous nos latitudes le soir de l’«All Hallows’ Eve», veillée de la Toussaint… On découvre aussi les rudiments de la pollinisation et les méthodes des premiers cultivateurs de courges, les Amérindiens.

L’assistance en baisse — de 25 000 spectateurs dans les années 1990, on est tombé à 16 000 l’an dernier — expliquerait en partie la décision d’Espace pour la vie de mettre fin à l’aventure, à laquelle ont participé, au fil des ans, plus d’une centaine de comédiens, dont certains sont aujourd’hui bien établis. «Je trouve ça regrettable parce que les enfants ont peu d’occasions d’être exposés au théâtre, dit François Létourneau, auteur et réalisateur de téléséries marquantes, dont Les Invincibles et Série noire. Je le sais parce que mon fils n’y va presque jamais avec sa classe.»

Dès sa sortie du Conservatoire d’art dramatique, en 1999, le comédien a obtenu un rôle dans la pièce. «Je jouais une courge qui danse la claquette», se remémore-t-il en riant. Même si le rythme de travail était éprouvant — jusqu’à cinq spectacles par jour —, celui qui a interprété le rôle-titre dans Paul à Québec en garde un bon souvenir.

Pépo a aussi permis à Marc St-Martin, révélé au public jeunesse grâce à son personnage de Kao dans l’émission Toc toc toc, d’obtenir une expérience professionnelle dès sa sortie de l’École nationale de théâtre, en 2001. «Pour un débutant, un spectacle comme celui-là offre l’occasion d’accumuler rapidement l’expérience des planches», explique le comédien qui a joué pour Denys Arcand et Ricardo Trogi. Il croit que ses interprétations de cucurbitacées ont pavé la voie au rôle de Kao.

Pour Alexandre Gagné, qui aura incarné Pépo jusqu’à la fin, c’est une page qui se tourne après 17 ans. Il s’estime chanceux d’avoir pu retrouver son personnage pendant tout ce temps. Un travail régulier pendant un mois par an, payé au tarif de l’Union des artistes, c’est précieux. «Quand on pense qu’un grand succès au Théâtre du Nouveau Monde ou chez Duceppe, ce sont 30 représentations…»

Mais le plus beau cadeau, pour lui, aura été d’être reconnu par les enfants dont il s’occupe au service de garde de l’école La Visitation. Quand il voit leurs yeux s’illuminer, il accepte alors de leur chanter la chanson. «C’est moi Pépo, c’est moi Pépo-citrouille»…