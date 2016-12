Les Aurores Montréal illuminent Paris

Il est de moins en moins rare de voir des musiciens québécois prendre un grand Boeing bleu de mer pour aller courtiser le public français. Depuis le 5 décembre, et jusqu’au 12, ils sont d’ailleurs une quinzaine d’artistes du Québec en sol parisien à l’occasion du festival joliment nommé Aurores Montréal.

Le Festival se tient dans la Ville lumière pour une quatrième édition, prenant d’assaut six salles, dont La Maroquinerie et le Divan du monde. Parmi les musiciens invités, notons Klô Pelgag, Lisa LeBlanc, Louis-Jean Cormier, Bernard Adamus, Mehdi Cayenne, Matt Holubowski et Saratoga.

Le festival offre aux mélomanes parisiens une vue d’ensemble de ce qui se fait de bon de notre côté de l’Atlantique. Et, qui sait, peut-être permettra-t-il à quelques musiciens de se faire des contacts ou de les renforcer?