Les Inuits prennent les ondes

Un réseau pancanadien d’émissions de radio en inuktitut — la langue inuite — pourrait voir le jour d’ici quelques années, afin de créer un lien entre les communautés inuites éparpillées dans le nord du pays et dans quelques grandes villes. Le projet est parrainé par Nunalijjuaq, un groupe de recherche de Montréal qui vise notamment à mieux informer les Inuits sur les services mis à leur disposition et à réfléchir aux enjeux qui leur sont propres, dont la migration nord-sud et le racisme.

Déjà, une première émission, intitulée Nipivut, est produite dans les studios de CKUT, une radio communautaire de Montréal. En plus d’être captée par les Inuits installés dans la métropole, elle peut être écoutée partout au Canada, en temps réel sur le Web ou en baladodiffusion.

Nipivut est animée par des bénévoles et offre une tribune à tout Inuit qui joue un rôle dans sa collectivité. Depuis un an, artistes, étudiants et politiciens inuits, entre autres, se sont succédé dans les studios.

Le fait de parler aux Inuits, dans leur langue, vise aussi à sortir ces derniers de l’isolement dont ils peuvent souffrir en ville. « Nous voulons bâtir un pont entre les communautés inuites nordiques et urbaines, dit Annie Pisuktie, 57 ans, animatrice depuis l’automne 2015. Beaucoup d’entre nous vivront un exil au cours de leur vie. »

