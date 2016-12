Les rendez-vous culturels

McDonald’s, le film

Dans les années 1950, Ray Kroc, un vendeur de machines à milk-shakes originaire de l’Illinois, fait la rencontre de Richard et Maurice McDonald, qui connaissent beaucoup de succès avec leurs restaurants de hamburgers, dans le sud de la Californie. Il s’associe avec eux et, en 1961, parvient à acquérir la chaîne, la transformant rapidement en empire mondial. Avec Le fondateur, un film qui fait le portrait de Kroc — incarné par Michael Keaton — et de ses méthodes parfois à la limite de la légalité, John Lee Hancock montre que l’histoire de McDo est loin d’être aussi dorée que son arche emblématique. (En salle le 20 janvier)

Les revues de fin d’année

Le Bye Bye (le 31 décembre à ICI Radio-Canada Télé), le Cabaret politique et bouffonneries (du 20 au 28 décembre au Club soda), 2016 revue et corrigée (jusqu’au 7 janvier au Théâtre du Rideau Vert)… Ces prochaines semaines, il y aura maintes occasions de regarder, sourire en coin, l’année qui s’achève. Particulièrement populaire de nos jours, la revue humoristique a des racines qui remontent à loin. Au milieu du XIXe siècle, le genre était déjà bien implanté en France et en Belgique, entre autres, où les théâtres présentaient, à l’approche du jour de l’An, des pièces à tiroirs où l’on se moquait plus ou moins férocement de ceux qui avaient marqué l’année. Comme quoi il ne date pas d’hier l’adage selon lequel il vaut mieux en rire que d’en pleurer!