Nitro Rush à la rescousse du box-office?

L’énergie déployée dans les mille et une cascades de Nitro Rush, le nouveau film d’Alain Desrochers, suffira-t-elle à infléchir la tendance actuelle, qui laisse présager une bien mauvaise année pour le cinéma québécois?

Au début de l’été, les statistiques étaient même plutôt alarmantes: pour la première moitié de 2016, on parlait d’un anémique 2,5 % de part de marché (une baisse de plus de 50 % par rapport à l’an dernier, selon l’Observatoire de la culture et des communications du Québec).

En salle depuis le 1er juillet, Les 3 p’tits cochons 2, de Jean-François Pouliot, a fait bouger les lignes avec quelque 250 000 entrées à ce jour. Guillaume Lemay-Thivierge et Nitro Rush feront-ils aussi bien? Vont-ils réussir un coup aussi fumant qu’avec Nitro (2007), 428 000 entrées au compteur? Ils devraient à tout le moins contribuer fortement à un box-office en mal de succès.

Malgré de belles contributions d’auteurs au septième art québécois — King Dave, Avant les rues, Endorphine… — les chiffres sont en effet sans pitié: en 2016, seuls trois films, pour l’instant, ont franchi le seuil des 15 000 entrées.

Une mise à jour de ces chiffres s’imposera évidemment après la sortie, le 21 septembre, de Juste la fin du monde, le nouveau film de Xavier Dolan. Depuis Mommy (plus de 370 000 entrées au Québec), il semble être le seul cinéaste québécois d’aujourd’hui à pouvoir espérer toucher le grand public avec un film d’auteur.