Retour de Hitler au palmarès

La réédition de Mein Kampf (Mon combat) a connu un vif succès en 2016 dans les librairies allemandes, où l’on en a vendu 85 000 exemplaires au terme de six réimpressions.

Il faut dire que le délirant manifeste d’Adolf Hitler, écrit en 1925 et exposant en 27 chapitres ses vues tordues sur la « suprématie de la race aryenne », n’avait pas été publié en Allemagne depuis 70 ans. L’État libre de Bavière, qui détenait les droits du texte original, en avait toujours interdit la diffusion, jugeant le livre trop dangereux pour le commun des mortels.

Or, les droits sont tombés dans le domaine public il y a un an. Afin de ne pas laisser l’ouvrage tabou entre les mains des néonazis, le ministère de la Justice de Bavière a menacé de poursuivre pour propos haineux quiconque publierait le texte sans commentaires critiques. La nouvelle édition annotée a donc été confiée aux spécialistes de l’Institut d’histoire contemporaine de Munich. Avec ses 3 500 notes explicatives qui dénoncent tout propos raciste, elle fait quelque 2 000 pages et coûte la non modique somme de 59 euros (82 dollars canadiens).

Du vivant de Hitler, son ouvrage, traduit en 18 langues, s’était écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires. En Allemagne, c’était le cadeau qu’on offrait d’office aux jeunes mariés. Voilà qui relativise les 85 000 exemplaires vendus l’an dernier. D’ailleurs, il semble que ce ne sont pas les sympathisants d’extrême droite qui les aient achetés, mais plutôt les chercheurs, les bibliothèques et les écoles, à titre de référence.