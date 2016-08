Philosophe algonquin

«Tous mes concerts sont annulés, je me retire officiellement de la scène pour quelque temps», annonçait le rappeur Samian sur sa page Facebook le 25 juillet. Avant de le revoir en spectacle, ses admirateurs devront attendre jusqu’en octobre 2017, date prévue de la fin du contrat qui le lie à Disques 7e Ciel. Trois semaines plus tôt, l’artiste avait mis un terme à sa relation avec le label ainsi qu’avec son président et fondateur, Steve Jolin. Qu’est-ce qui ne va plus entre le rappeur algonquin et celui qui a produit ses trois premiers albums et plusieurs de ses concerts? «Tout!» répond Samian en se disant «dégoûté du monde de requins» dans lequel l’a entraîné son ancien partenaire. Manque de transparence dans les négociations avec les diffuseurs et producteurs, culture du secret et divergences de vues quant à l’aspect commercial de leur partenariat auraient précipité la rupture de l’entente entre les deux hommes.

Aussitôt annoncée, la nouvelle a déclenché une avalanche de réactions. «Nous avons besoin de tes paroles, de ta musique pour bâtir une société sans discrimination où la justice sociale sera une réalité», affirme Émilia Castro; «Kuei kuei, tu as dit un jour: on est tous frères dans l’esprit… Qu’il en soit ainsi», écrit Anatole Saint-Onge; «Gros câlins d’Abitibi», lance Sylvie Marleau; «We luv you, Samian; tu es un guerrier», poursuit Asaliah Maya.

Samian soutient qu’il a choisi le métier d’artiste pour apporter sa voix à un monde qui bascule. Une voix porteuse d’un message de paix et de respect, mais aussi d’affirmation, de fierté. Quand un homme ivre a tiré sur le policier Thierry Leroux avant de se suicider dans la réserve algonquine de Lac-Simon, en Abitibi, le 14 février dernier, il avait dénoncé la culture toxique de ses compatriotes. «J’en ai marre de voir à quel point l’alcool et la drogue ravagent nos communautés! […] Tu n’es pas un Amérindien parce que tu sais boire une caisse de 24! Un Amérindien, ça se tient debout! Pas à quatre pattes! Il est temps qu’on se lève! Qu’on se réveille!»

Ce cri du cœur a été partagé 10 000 fois sur les réseaux sociaux et a suscité 953 commentaires en quelques jours. Samian (de son vrai nom Samuel Tremblay) connaît bien Lac-Simon, la réserve voisine de Pikogan, où il est né et a passé les 12 premières années de sa vie en compagnie de sa mère et de ses deux sœurs. «Pikogan a été construite en 1958 sur un tas de fumier; ma famille a été déportée trois fois avant de s’y fixer, malgré elle», raconte-t-il en entrevue dans sa lumineuse maison des Laurentides où tout est parfaitement rangé, et où les deux chattes de l’unique occupant réclament des caresses en ronronnant. (Le papa de Malik, âgé de neuf ans, dont il a la garde partagée, ne dit pas non à d’autres enfants dans une famille reconstituée.) La Bible est ouverte sur le comptoir de la cuisine. Le ton de l’hôte est calme, mais le propos est percutant. «Il n’y a rien pour les jeunes dans les réserves indiennes. Ils deviennent fous. Ils boivent. Ils se tuent», déplore l’artiste de 33 ans.

Et lui, comment a-t-il échappé à ce désastre? En composant des poèmes dès son enfance. Des textes qu’il rêvait de mettre en musique et de chanter devant des foules. Quand le studio d’enregistrement ambulant Wapikoni mobile a annoncé sa venue dans son village, Samian a attendu à la fenêtre l’arrivée de la caravane; il était le premier à s’y présenter. «Ça a changé ma vie», dit-il. Manon Barbeau, fondatrice de l’organisme qui en est à sa 12e année d’existence, se souvient d’un garçon lucide, déterminé et créatif qui est entré en studio prêt à offrir une parole singulière. «Samian a un talent naturel, affirme-t-elle. Il réussit partout où il s’aventure, sans perdre de vue qu’il a un message fraternel à livrer au nom des Premières Nations.»

Depuis quelques mois, l’artiste vit dans un tourbillon entre ses activités de rappeur, de comédien et de photographe. Son dernier album, Enfant de la terre, a été fort bien accueilli par la critique. Sa musique l’a mené à Taïwan, en Finlande, en Allemagne, en France, en Indonésie et en Chine. Après avoir partagé la vedette avec Roy Dupuis dans Roche papier ciseaux, de Yan Lanouette Turgeon, en 2013, le jeune homme a joué dans le long métrage Chasse-galerie: La légende, de Jean-Philippe Duval, et incarné plusieurs personnages à la télévision, notamment dans les séries Blue Moon et 30 vies. Enfin, sa première exposition de photos a été présentée ce printemps à la Place des Arts. Sans compter les conférences dans les écoles et la lecture de la Bible, tous les matins à l’aube. «Jésus était un homme de combat; moi aussi!» explique-t-il en montrant le tatouage dans son cou qui indique «Warrior».

L'actualité l'a rencontré entre deux spectacles.

Vous avez dit à Tout le monde en parle, le 17 avril dernier, que les réserves étaient des «prisons à ciel ouvert». Les Indiens devraient-ils tous s’en évader?

Ce que j’ai dit, c’est que ma mère a pris la meilleure décision de sa vie en quittant Pikogan avec nous pour entamer une nouvelle existence en ville. Je suis souvent retourné dans ma communauté depuis, et cette conviction ne s’est jamais démentie. C’est un désastre là-bas. Plusieurs de mes amis d’enfance sont morts, ont été emprisonnés pour différents méfaits; d’autres ont eu de graves problèmes de santé liés à l’alcool et aux drogues. Dans les communautés, les taux de suicide sont trois fois supérieurs à ceux de la population québécoise.

Je n’aurais pas pu évoluer en demeurant dans ce village où les problèmes sociaux sont immenses. Il fallait que je le quitte. Mais je ne veux pas dire aux gens ce qu’ils doivent faire. C’est à chacun de décider ce qui est le mieux pour son épanouissement.

Si vous étiez investi des pouvoirs politiques nécessaires, nommé ministre des Affaires indiennes, par exemple, supprimeriez-vous les réserves?

Fermer les réserves, je voudrais bien, mais il y a des droits ancestraux qui s’y rattachent. Et puis, ce n’est pas si simple, car il faudrait revoir la Loi sur les Indiens, ce qui impliquerait de rouvrir la Constitution canadienne. Chose certaine, le système des réserves ne fonctionne pas. Nous étions des peuples nomades et on nous a sédentarisés. Ma grand-mère est née dans un tipi au bord de la rivière; aujourd’hui, elle habite un bungalow…

En quelques décennies, nos traditions sont disparues. Les autorités ont séquestré les enfants dans des pensionnats, on les a nourris comme s’ils étaient des chiens; des élèves ont été violés; on leur a reproché de parler la langue du diable. Mon grand-père a connu l’époque des pensionnats et ça l’a bouleversé. Collectivement, ça nous a fait beaucoup reculer et ça a retardé notre entrée dans la modernité. Aujourd’hui, nous demeurons des sujets de Sa Majesté la reine d’Angleterre. Une aberration.

Vous êtes le «rappeur algonquin», mais votre père est un Québécois de souche. Pourquoi privilégier cette identité indienne?

J’ai grandi dans une famille monoparentale. La réserve algonquine, je la porte en moi. Je ne connaissais rien de mon père jusqu’à ce que je le retrouve, par hasard, trois ans avant sa mort; il était itinérant à Montréal. J’ai passé toute mon enfance et mon adolescence avec ma mère, qui était elle-même très proche de sa famille. Mes origines sont autochtones. Je conserve de très beaux souvenirs de mes grands-parents et arrière-grands-parents. Je me souviens de mon premier lièvre capturé au collet, un matin. J’avais cinq ans et j’avais fait le chemin de trappe à l’aube, seul. Mon grand-père était tellement fier! Il me l’avait fait cuire pour le déjeuner.

Mon nom d’artiste m’est venu d’une enseignante à l’école primaire, Marie Kistabish, alors que je montais sur scène pour une des premières fois de ma vie. Elle a dit: «Voici Samian»; c’est Samuel en algonquin. C’est resté.

Artiste pour la paix

Samian a été nommé Artiste pour la paix de l’année 2015. «Premier musicien à chanter tant en français qu’en algonquin, il évoque dans ses textes la précarité de la jeunesse amérindienne et met de l’avant la nécessité de réconcilier les Premières Nations et le peuple québécois», dit le communiqué, qui précise qu’il a été l’un des porte-paroles du Forum social québécois et cosignataire d’un appel à un meilleur respect des droits de la personne en Israël. «Nous voulions souligner la parole singulière de Samian, qui se bat pour ses idées sans être belliqueux», explique la documentariste Guylaine Maroist, membre du C.A. de l’organisme Les artistes pour la paix. «Il ne porte pas un discours manichéen de type: les Blancs sont méchants et les Indiens sont bons. Il est plus nuancé et n’hésite pas à sortir des sentiers battus.»

Certains de vos textes, comme «Plan Nord», «La paix des braves» et «Enfants de la terre», sont étudiés dans les cours d’histoire et de français au secondaire. Samian est un prénom que l’on donne aux bébés. Comment vivez-vous votre statut de modèle?

Tant mieux si mon histoire peut servir à inspirer des jeunes. J’ai la chance de voir que mes choses marchent bien. Pourquoi ne pas en faire profiter les autres? Je ne joue pas de personnage autre que moi-même. Je rencontre des centaines d’élèves dans les écoles. Je leur demande de me dresser la liste de leurs plus grands rêves, puis de leurs plus grandes peurs. Il y a de l’émotion dans l’air, croyez-moi. Quand je conclus, après les larmes et les éclats de rire, je leur dis: à l’avenir, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de vous laisser guider par vos peurs, ou par vos rêves…

Moi, je me suis laissé guider par mes rêves. Je rêvais de faire de la musique.

Vous êtes un décrocheur…

J’ai en effet quitté l’école en 2e secondaire. J’y suis revenu quelques années plus tard pour obtenir un diplôme technique, mais je n’ai pas terminé ma formation. Toutefois, je crois beaucoup à l’éducation. C’est une des clés pour que les Premières Nations prennent leur destin en main. Si mon fils décroche à 14 ans, je ne serai pas content.

… et vous avez consommé alcool et drogue.

C’est vrai. J’ai complètement arrêté. Cette période-là ne me manque pas.

La mort de votre père, en 2013, a été un moment difficile. Comment l’avez-vous vécu ?

J’en ai longtemps voulu à mon père de n’avoir pas été là pour moi. Mais j’ai fait la paix avec lui. J’ai accepté son mal de vivre. Ce n’était pas un mauvais homme. C’était un artiste aux multiples talents; c’est lui qui m’a initié à la photo. Il a lutté contre un cancer généralisé et je l’ai hébergé chez moi pendant quatre mois. Jusqu’à son décès, nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier. Ça correspond à la période où je me suis rapproché de Dieu. Mon père était présent à mon baptême, le 14 juillet 2013. C’est sa dernière sortie; il est mort quelques jours après.

«Avant, ma bible ne servait à rien dans ma bibliothèque / Quand je l’ai ouverte, j’ai vu que tu étais un vrai poète.» Ce sont les paroles d’une de vos chansons, «Lettre à Dieu». Il est donc très présent dans votre vie.

Et de plus en plus! Il y a des choses dans la Bible qui nous aident à comprendre la réalité d’aujourd’hui; la souffrance comme la joie. La religion a fait du tort à nos ancêtres, mais il faut faire la différence entre spiritualité et religion. Je ne suis pas religieux. Si je me laisse inspirer par la Bible, c’est que c’est un livre qui contient beaucoup de sagesse. D’ailleurs, Jésus a dit qu’il n’était pas venu apporter la paix. Il est venu sur terre pour mener un combat. Un combat pour la justice. Ce message-là me parle.

N’avez-vous pas peur que votre foi vous coupe d’une partie de vos admirateurs pour qui la religion, ce n’est pas vraiment chill?

C’est seulement sur mon dernier disque que je fais directement référence à Dieu. Et dans ma vie privée, je ne suis pas un preacher. Mon garçon de neuf ans n’est pas baptisé; j’estime que ce sera à lui de faire ses choix. Même chose pour les gens qui m’entourent. Je ne veux pas les amener à penser comme moi.

Votre message aux jeunes?

Croyez en vos rêves!