La vitrine du livre

Le secret le mieux gardé du monde: Le roman vrai des Panama Papers, par Bastian Obermayer et Frederik Obermaier, Seuil, 432 p.

L’an dernier, Bastian Obermayer et Frederik Obermaier, les Dupond et Dupont du journalisme d’investigation en Allemagne, recevaient, gracieuseté d’un lanceur d’alerte anonyme, 2,6 téraoctets de données exfiltrées d’un cabinet d’avocats panaméen spécialisé dans les sociétés-écrans et les paradis fiscaux — soit l’équivalent de 650 millions de pages, qui, imprimées, pèseraient 3 200 tonnes et formeraient une pile haute de 66 km (presque la longueur du canal de Panamá!).

Dans le récit qu’ils viennent de publier, les auteurs exposent les mécanismes d’évasion fiscale de nombreuses personnalités des affaires, de la politique et du sport, ils expliquent comment les révélations des Panama Papers ont fait tomber la tête du gouvernement en Islande, embarrassé des dirigeants en Grande-Bretagne, à Malte, en Argentine, au Pakistan, en Espagne, au Danemark et au sein de la FIFA, et aussi permis de retrouver un tableau de Modigliani disparu.

Les journalistes reconnaissent que la technologie numérique a permis l’explosion des paradis fiscaux et estiment que la meilleure façon de les éliminer serait «un registre mondial dévoilant les vrais propriétaires des sociétés-écrans». Ils donnent aussi la parole au lanceur d’alerte anonyme, qui nous rappelle que la «corruption massive et généralisée» est au cœur du problème de l’inégalité des revenus: «L’ampleur terrifiante du tort que cela cause au monde devrait tous nous faire ouvrir les yeux.»