3 étapes pour bien planifier sa succession

Voici les 3 étapes bien bien planifier sa succession :

1. Calculez ce que vous léguerez une fois l’impôt payé

Avant de décider quoi léguer à qui, vous devez avoir une idée claire de ce que vous laisserez exactement à vos héritiers. Commencez par :

Inventorier tous vos biens,

Calculer la valeur de vos avoirs.

Puis, votre conseiller Desjardins vous aidera à :

Calculer l’impôt payable à votre décès,

Estimer les liquidités qui seront immédiatement disponibles aux héritiers.

Cette première étape vous donnera un « bilan successoral », c’est-à-dire une photo précise de ce que vous léguerez, net d’impôt, si vous décédez soudainement.

2. Maximisez le patrimoine que vous transférerez

À partir de votre bilan successoral, votre conseiller Desjardins pourra réévaluer votre stratégie de placements. Au besoin, il vous proposera, avec l’appui de partenaires, des options pour maximiser votre legs après impôts, comme :

Créer une fiducie du vivant ou testamentaire,

Effectuer un gel successoral de vos actions d’une société,

Contracter une police d’assurance-vie,

Faire un don (de votre vivant) ou un legs (à votre décès).

Un choix judicieux de stratégies vous permettra d’en laisser davantage à vos héritiers.

3. Décidez comment vos biens seront répartis et transférés

Avec votre bilan successoral et un plan pour maximiser votre héritage, vous serez mieux informé pour répartir votre patrimoine entre vos héritiers et planifier le processus de transfert. Vous pourrez alors :

Rédiger votre testament,

Préparer un mandat en cas d’inaptitude [1] ,

, Planifier des legs conformes à votre volonté,

Bien choisir votre liquidateur[2] et le faire accompagner dans sa tâche.

En suivant ces étapes, vous assurerez le bien-être de vos proches après votre décès.

En suivant ces étapes, vous assurerez le bien-être de vos proches après votre décès.

Rencontrez un conseiller Desjardins pour vous aider à planifier votre succession Si vous avez déjà un testament, votre bilan successoral vous permettra d'évaluer si des correctifs sont souhaitables.

[1] Tel que prévu au Québec; procurations perpétuelles relatives aux biens en Ontario.

[2] Liquidateur de succession au Québec, tel que prévu au Code civil du Québec; fiduciaire de la succession en Ontario.