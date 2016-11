Vous êtes à la recherche d’une solution au RVER ?

Comme tant d’entrepreneurs et de dirigeants, la liste de tâches à accomplir de Sophia Thériault n’a pas de fin. La directrice générale d’Accès-Cible SMT, un organisme qui aide les gens ayant des problèmes de santé mentale à intégrer le marché du travail, règle les choses selon les priorités et les urgences du moment. L’une d’entre elles : implanter un régime volontaire d’épargne-retraite (RVER).

En vertu de la loi, toutes les entreprises qui comptent au moins 20 employés et qui n’offrent pas un régime de retraite doivent mettre en place un RVER d’ici le 31 décembre 2016. Cela est vrai qu’il s’agisse d’une entreprise web qui démarre, d’un fabricant d’armoires ou d’un organisme à but non lucratif dans le secteur des arts.

Le gouvernement provincial souhaite ainsi inciter davantage de travailleurs à économiser pour leur retraite, tout en laissant beaucoup de flexibilité. Ainsi, l’employeur n’a pas l’obligation de contribuer financièrement au RVER, et l’employé peut s’en retirer s’il le désire.

Au Québec, entre 10 000 et 15 000 compagnies sont concernées par l’entrée en vigueur de la nouvelle règle, estime la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST). Or en date du 30 septembre dernier, à peine 3 125 entreprises s’étaient conformées, révèle Retraite Québec.

Pierre Turgeon, porte-parole de la CNESST, se veut rassurant : son organisation ne deviendra pas une « machine à contravention » à partir du 1er janvier. Surtout, les inspecteurs feront des vérifications uniquement en cas de dénonciation. Mais il n’en demeure pas moins que les contrevenants s’exposent à des amendes allant de 500 à 10 000 dollars!

Un risque inutile, quand on sait que se conformer n’a rien de compliqué. Toutes les institutions financières, les firmes d’épargne collectives et même les fonds de travailleurs offrent des solutions clés en main pour répondre à la nouvelle règlementation.

C’est notamment le cas de Lussier Dale Parizeau, le plus grand courtier en assurances et en services financiers de propriété québécoise. Lorsqu’une entreprise les contacte, leurs conseillers suggèrent de mettre en place tout… sauf un RVER! « Il y a d’autres produits mieux adaptés qui permettent d’être exempté à la loi, sans les contraintes du RVER, explique le vice-président Pierre Chamberland. Ce peut être un REER collectif, un CELI collectif ou un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), par exemple. »

Les REER des fonds de travailleurs constituent également une option particulièrement intéressante, tant pour les entreprises que pour les salariés, souligne le consultant. « Non seulement l’employeur n’est pas obligé d’y cotiser, mais les employés reçoivent un généreux crédit d’impôt. » Celui-ci n’est pas négligeable; au Fonds de solidarité FTQ, il est de 30 %!

Surtout, il s’agit d’une alternative au RVER extrêmement simple à mettre en place. « On peut régler ça au téléphone, assure Denis Leclerc, premier vice-président à l’actionnariat au Fonds de solidarité FTQ. On parle de minutes. Le prélèvement des cotisations est effectué automatiquement par le service de paie. C’est d’une simplicité déconcertante. »

Si la rapidité compte pour votre entreprise, mieux vaut ne pas attendre le 31 décembre pour appeler, souligne Denis Leclerc. « C’est comme acheter ses cadeaux un 24 décembre : on est pris dans la file. Si on s’y prend d’avance, c’est moins long. »

Sophia Thériault, la directrice générale d’Accès-Cible SMT, n’a pas attendu à la dernière minute. Elle a mandaté des experts pour présenter diverses options à ses employés, et ceux-ci ont préféré le REER au Fonds de solidarité FTQ. Tout comme elle d’ailleurs : « nous n’avons pas besoin de mettre en place un RVER et mon équipe est satisfaite. C’est gagnant-gagnant ». Voilà un élément que la directrice générale peut rayer de sa longue liste de choses à faire.