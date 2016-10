10 gestes pour réduire sa consommation d’énergie

1. S’informer sur sa consommation d’énergie, par exemple à l’aide du diagnostic résidentiel d’Hydro-Québec, et se documenter en se méfiant des appareils à la mode qui promettent monts et merveilles. Un immense téléviseur, même certifié Energy Star, consomme beaucoup plus qu’un modèle plus petit ! Les économies promises par les appareils de domotique, comme les thermostats intelligents, sont rarement au rendez-vous en raison du coût encore élevé de ces équipements. Pour le prix d’une ampoule DEL, qui peut vous faire épargner quelques cents en électricité, une minuterie pour le système de chauffage de la piscine fera baisser votre facture d’une centaine de dollars !