5 choses que votre plombier ne vous dira jamais

1. Vous êtes capable de le faire par vous-même

Ne pas contacter un plombier est très certainement la façon la plus efficace d’économiser… On peut en effet faire certains travaux de plomberie soi-même. Selon Jonathan Watson, tuyauteur pour Seaspan, un chantier naval de Victoria, en Colombie-Britannique, l’installation d’une toilette en fait partie. Cela permet par la même occasion d’éviter environ deux heures de frais de plomberie. Qu’en est-il des problèmes de toilette bouchée? Vous pouvez oublier la ventouse: Patrick Boulay, président de Wentworth Plumbing, en Ontario, recommande d’utiliser un dégorgeoir. Cet outil se vend 30 dollars dans les quincailleries et il «débouchera votre toilette dans 99 % des cas». Un plombier vous demanderait 200 dollars et se ferait un plaisir de s’en charger.

2. Vous pouvez magasiner chez nos fournisseurs secrets

Patrick Boulay dit que de nombreux magasins de détail vendent des pièces de moindre qualité conçues expressément pour le public. Une bonne façon de contourner cette attrape est de se rendre chez les fournisseurs d’articles et d’équipement en plomberie. Ils sont souvent ouverts au public et on peut s’y procurer des pièces qui auront une meilleure durée de vie, estime-t-il.

3. Ne m’appelez pas le vendredi

La rumeur veut que le lundi soit la journée la plus occupée pour les plombiers. Toutefois, Patrick Boulay considère les vendredis comme étant tout aussi chargés. «Les gens veulent que tout soit réglé pour la fin de semaine», dit-il. Ils prennent donc souvent congé le vendredi pour faire faire le travail.

4. Mon tarif est élevé pour une bonne raison

Il est facile de demander à un ami ou à un voisin le numéro de téléphone de son plombier, mais seuls les plombiers titulaires de la licence appropriée connaissent les pratiques exemplaires et les règlements locaux qui vous feront épargner temps et argent. Pour avoir de bonnes recommandations, il suffit d’appeler un magasin d’articles de plomberie. Les habitants du Québec peuvent aussi consulter le Répertoire des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec pour obtenir une liste des entrepreneurs accrédités pour certains travaux.

5. Ce dont vous avez réellement besoin est d’un nettoyeur de conduit

Jonathan Watson et Patrick Boulay sont du même avis: les propriétaires appellent souvent les plombiers pour faire déboucher une canalisation, alors qu’en réalité, ils devraient plutôt s’adresser à une entreprise de nettoyage spécialisée dans ce domaine. Les deux feront le même travail, mais le premier facturera près de 300 dollars, soit le double du tarif d’un nettoyeur.

Cet article a été adapté de MoneySense.