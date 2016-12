5 choses que votre vendeur de chaussures ne vous dit pas

1. Vous avez de grands pieds ou des goûts «originaux»? Quelle chance!

Les pointures 5 et 11 pour les femmes, et 6 et 18 pour les hommes finiront toujours par être mises en solde. Si votre pied est de taille moyenne, il se peut que, parfois, vous réussissiez à trouver des chaussures en solde, mais attendez-vous à ce que leurs modèles soient, disons, moins conventionnels (vous aimez le rose bonbon? les motifs léopard?). En fait, dans les grandes chaînes, les modèles les plus populaires ne sont jamais soldés.