5 choses que votre vendeur de voitures ne vous dit pas

Le «prix payé par le concessionnaire», c’est n’importe quoi

Le prix de vente que vous indique le vendeur est souvent gonflé et ne sert que de point de départ pour la négociation, dit Viraf Baliwalla, spécialiste torontois en achat et revente de véhicules. La plupart des fabricants produisent deux listes de prix de vente recommandés : une première, que les concessionnaires peuvent montrer aux clients pour leur faire croire qu’il ne font peu de profits sur une vente, et une deuxième, confidentielle, que les clients ne verront jamais.