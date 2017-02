Devriez-vous travailler pendant la retraite?

À la retraite, on ne devrait pas avoir à choisir entre puiser dans ses épargnes et générer de nouveaux revenus. En fait, la chose la plus profitable à faire est de marier les deux options: on puise progressivement dans ses différentes sources de revenus tout en continuant à alimenter, ne serait-ce qu’à temps partiel, son bas de laine à l’aide d’un revenu d’appoint.

En effet, une étude commandée par Larry Berman, animateur du Berman Call au Buisness News Network et directeur des placements chez ETF Capital Management, révèle que toucher un revenu d’emploi — pendant la retraite — de 1000 dollars par mois entre 65 et 75 ans (2000 dollars dans le cas d’un couple) constitue un atout financier considérable.

Prenons le cas d’un salarié dont le mode de vie exige des dépenses annuelles de 60 000 dollars et qui dispose d’un portefeuille de 500 000 dollars (placements enregistrés et non enregistrés combinés). S’il décidait de prendre sa retraite à 65 ans, sans autre revenu que ses placements, ces derniers fondraient comme neige au soleil. À l’âge de 80 ans, son bas de laine serait quasi épuisé.

La situation est toute autre pour un couple qui, entre 65 et 75 ans, gagnerait 2000 dollars chaque mois en travaillant à temps partiel. Cela représente environ 250 dollars par semaine par conjoint. Le résultat est saisissant: cette petite somme en extra permettrait de repousser au-delà de 90 ans l’épuisement des épargnes de retraite. Durant les dix années passées à travailler à temps partiel, non seulement leur tirelire ne se viderait pas, elle se remplirait! Au total, quand ce couple aura atteint l’âge de 75 ans et cessé de travailler pour de bon, son portefeuille aura diminué beaucoup moins rapidement.

Les calculs de ETF Capital se fondent sur certaines hypothèses concernant les rendements du marché, les taux d’imposition et les usages que vous feriez de vos revenus additionnels. Travailler à temps partiel pendant la retraite ne remplace en aucun cas une bonne planification financière.

(Ce texte est adapté de MoneySense)

