Héritage: les neuf types de parents à gérer

1. L’autruche

Sa négligence plonge ses héritiers dans le désarroi. Sa devise: après moi le déluge.

Lorsque Georges décède d’une rupture d’anévrisme, à 50 ans, les mauvaises surprises s’amoncellent pour Beth, son épouse et la mère de leurs deux enfants. Il lui avait assuré avoir rédigé un testament, et promis à maintes reprises de modifier l’assurance vie afin d’inscrire sa femme comme bénéficiaire, plutôt que sa mère. En réalité, Georges n’en a rien fait. Et de testament, il n’y a pas!

Au Québec, une succession sur sept est liquidée sans testament, selon un sondage de la Chambre des notaires du Québec. Comme Beth l’a découvert, si le défunt n’écrit pas de testament, c’est l’État qui l’écrit pour lui! Le Code civil du Québec impose en effet une sorte de testament-cadre, appelé succession légale, qui comprend toute une série de contraintes. La seule bonne nouvelle est venue du partage du patrimoine familial, qui a assuré à Beth la moitié du 1,2 million de dollars de biens acquis pendant leur mariage. Pour l’autre moitié (la part de son mari), le Code civil accorde la part du lion aux enfants, qui ont droit aux deux tiers — Beth hérite du dernier tiers. «Dans le système québécois, une conjointe, même mariée, n’est pas particulièrement avantagée», dit Beth.

Malheureusement, nombre de testateurs négligents, insouciants, rancuniers ou revanchards forcent leurs héritiers à vivre deux deuils, celui de la personne aimée et celui de leurs illusions. Non seulement ils lèguent un très mauvais souvenir, mais laissent aussi des questions sans réponses qui hanteront leurs proches toute leur vie.

C’est ce qu’a vécu Érika, dont le père, décédé en 2012, a laissé un pécule estimé à 3,5 millions de dollars. Ses quatre enfants d’un premier mariage, dont Érika, et son épouse en secondes noces se sont trouvés dans une situation impossible: le contrat de mariage, rédigé en 2008, contredisait en tous points le testament écrit en 2005! Dans son testament, le défunt léguait la totalité de ses biens aux quatre enfants issus de sa première union. Le contrat de mariage, lui, comportait une clause irrévocable stipulant que le conjoint survivant récupérait tous les biens.

Or, le Code civil est clair: la mort dissout le mariage, mais les dispositions testamentaires du contrat de mariage demeurent. Il faut donc liquider le régime matrimonial avant de liquider la succession et remettre les biens conformément au contrat de mariage, s’il y a lieu. Si bien que la nouvelle épouse a récupéré le magot, conformément à son contrat de mariage. Il ne restait que des miettes aux héritiers. «Heureusement, notre belle-mère nous a fait don de 175 000 dollars chacun, raconte Érika. Mais nous ne saurons jamais ce que mon père voulait vraiment.»